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Son Dönemde Popüler Olan Kınayla Kalıcı Makyaj Uygulaması Deneyen Kadın Yüzünün Geldiği Hali Paylaştı

Son Dönemde Popüler Olan Kınayla Kalıcı Makyaj Uygulaması Deneyen Kadın Yüzünün Geldiği Hali Paylaştı

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
25.10.2026 - 11:43

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Son dönemde kınayla yapılan kalıcı makyaj, hem doğal hem de sağlıklı bir yöntem olarak görüldüğü için güzellik meraklılarının gündeminde. Kına bitkisinin yapraklarından elde edilen toz, cilde sürüldüğünde günlerce solmayan bir renk bırakıyor. Bu yüzden pek çok kişi bu kınaları allık, ruj ya da far gibi kullanıyor. Hem kimyasal kullanmamış oluyorlar hem de makyaj günlerce yüzlerinde kalıyor. 

Bir içeriki üreticisi, yüzüne ve saçına kına uyguladığı anları paylaştı. Kınayı sildikten sonra yüzünün güneş yanığı gibi kızardığını gören kadın önce işi biraz abarttığını düşünse de sonuçtan memnun kaldı. Özellikle boyun bölgesinde ortaya çıkan sonuca kimse anlam veremese de, kınanın cildinde yaklaşık iki hafta kalacağını anlatan kadının neşesi izleyenlerin içini açtı.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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