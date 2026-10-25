Psikolog Muhammed Furkan Tosun Aşkım Kapışmak'ın Biyografisinde Yer Alan Üniversitenin Denkliğini Sorguladı

Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan alınan diplomanın Türkiye'de geçerli olması için Yükseköğretim Kurulu'nun denklik işleminden geçmesi gerekiyor. Süreç dijital ortamda yürütülüyor. Denklik ön başvurusu, okulun tanınıp tanınmadığını gösteren Okul Tanıma Belgesi'nin alınması ve denklik belgesinin sorgulanması e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Başvurular her diploma için ayrı ayrı inceleniyor. Kurul, eğitimin verildiği kurumun tanınıp tanınmadığına, programın içeriğine ve Türkiye'deki karşılığına bakarak karar veriyor. Haliyle aynı alanda diploma alan kişiler farklı sonuçlarla karşılaşabiliyor. Okulun tanınmıyor olması ise diplomanın Türkiye'de resmi bir karşılık bulamaması anlamına geliyor.

Akreditasyon ise bir kurumun eğitim kalitesinin bağımsız kuruluşlarca denetlendiğini gösteren ayrı bir süreç. Bu yüzden bir diploma hem denklik hem akreditasyon açısından ayrı ayrı sorgulanabiliyor. Ekranlarda karşımıza çıkan uzmanların eğitim bilgilerini merak edenler için ilk bakılacak yer ise okulun tanınma durumu.