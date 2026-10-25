Psikolog Muhammed Furkan Tosun Aşkım Kapışmak'ın Biyografisinde Yer Alan Üniversitenin Denkliğini Sorguladı

Orkun Işıtmak'ın YouTube kanalındaki 'Hangisi Gerçek' serisinin psikolog bölümüne konuk olan Aşkım Kapışmak, sorduğu sorular ve konukların sözünü kesmesi nedeniyle sosyal medyada tepki çekmişti hatırlarsanız. Özellikle psikologlar bu durumu saygısızlık olarak nitelendirdi.
Uzman Psikolog Muhammed Furkan Tosun, bir video ile Kapışmak'ın eğitimini sorguladı. Tosun 'Şov Bitti' botuyla paylaştığı videoda, Kapışmak'ın biyografisinde yer alan Newport University'nin Türkiye'de Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmadığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de resmi akreditasyonu bulunmadığını iddia etti. Anlattıklarına diğer psikologlardan da destek geldi.
Peki yurt dışında alınan diploma Türkiye'de nasıl geçerli sayılıyor?
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