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Psikolog Muhammed Furkan Tosun Aşkım Kapışmak'ın Biyografisinde Yer Alan Üniversitenin Denkliğini Sorguladı

Psikolog Muhammed Furkan Tosun Aşkım Kapışmak'ın Biyografisinde Yer Alan Üniversitenin Denkliğini Sorguladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.10.2026 - 11:55

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Orkun Işıtmak'ın YouTube kanalındaki 'Hangisi Gerçek' serisinin psikolog bölümüne konuk olan Aşkım Kapışmak, sorduğu sorular ve konukların sözünü kesmesi nedeniyle sosyal medyada tepki çekmişti hatırlarsanız. Özellikle psikologlar bu durumu saygısızlık olarak nitelendirdi. 

Uzman Psikolog Muhammed Furkan Tosun, bir video ile Kapışmak'ın eğitimini sorguladı. Tosun 'Şov Bitti' botuyla paylaştığı videoda, Kapışmak'ın biyografisinde yer alan Newport University'nin Türkiye'de Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmadığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de resmi akreditasyonu bulunmadığını iddia etti. Anlattıklarına diğer psikologlardan da destek geldi. 

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Peki yurt dışında alınan diploma Türkiye'de nasıl geçerli sayılıyor?

Peki yurt dışında alınan diploma Türkiye'de nasıl geçerli sayılıyor?

Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan alınan diplomanın Türkiye'de geçerli olması için Yükseköğretim Kurulu'nun denklik işleminden geçmesi gerekiyor. Süreç dijital ortamda yürütülüyor. Denklik ön başvurusu, okulun tanınıp tanınmadığını gösteren Okul Tanıma Belgesi'nin alınması ve denklik belgesinin sorgulanması e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Başvurular her diploma için ayrı ayrı inceleniyor. Kurul, eğitimin verildiği kurumun tanınıp tanınmadığına, programın içeriğine ve Türkiye'deki karşılığına bakarak karar veriyor. Haliyle aynı alanda diploma alan kişiler farklı sonuçlarla karşılaşabiliyor. Okulun tanınmıyor olması ise diplomanın Türkiye'de resmi bir karşılık bulamaması anlamına geliyor.

Akreditasyon ise bir kurumun eğitim kalitesinin bağımsız kuruluşlarca denetlendiğini gösteren ayrı bir süreç. Bu yüzden bir diploma hem denklik hem akreditasyon açısından ayrı ayrı sorgulanabiliyor. Ekranlarda karşımıza çıkan uzmanların eğitim bilgilerini merak edenler için ilk bakılacak yer ise okulun tanınma durumu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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