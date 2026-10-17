'Hangisi Gerçek Psikolog?' Videosuna Konuk Olan Aşkım Kapışmak'ın Tavırları Tepki Çekti

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Orkun Işıtmak'ın YouTube kanalında yayınlanan 'Hangisi Gerçek' serisi, bir mesleği yaptığını söyleyen kişiler arasından asıl uzmanı bulmaya çalışan eğlenceli bir format. Doktor, pilot ve medyum gibi farklı mesleklerle sürdürülen seride, konuklara yöneltilen sorular ve verdikleri cevaplar üzerinden gerçeğin kim olduğu tahmin ediliyor. Çağrı Ergün ile yaptığı programa bir de o mesleğe yakın kişilerden konuk alınıyor.
Serinin 'Hangisi Gerçek Psikolog?' bölümüne Aşkım Kapışmak konuk oldu. Kapışmak'ın program boyunca sergilediği tavır, sosyal medyada tepki çekti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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