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'Hangisi Gerçek Psikolog?' Videosuna Konuk Olan Aşkım Kapışmak'ın Tavırları Tepki Çekti

'Hangisi Gerçek Psikolog?' Videosuna Konuk Olan Aşkım Kapışmak'ın Tavırları Tepki Çekti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.10.2026 - 19:12

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Orkun Işıtmak'ın YouTube kanalında yayınlanan 'Hangisi Gerçek' serisi, bir mesleği yaptığını söyleyen kişiler arasından asıl uzmanı bulmaya çalışan eğlenceli bir format. Doktor, pilot ve medyum gibi farklı mesleklerle sürdürülen seride, konuklara yöneltilen sorular ve verdikleri cevaplar üzerinden gerçeğin kim olduğu tahmin ediliyor. Çağrı Ergün ile yaptığı programa bir de o mesleğe yakın kişilerden konuk alınıyor.

Serinin 'Hangisi Gerçek Psikolog?' bölümüne Aşkım Kapışmak konuk oldu. Kapışmak'ın program boyunca sergilediği tavır, sosyal medyada tepki çekti.

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Sözünü kesti!

Sözünü kesti!

Davranış bilimleri ve psikoloji alanında eğitim aldığını belirten Aşkım Kapışmak, ilişkiler üzerine yazdığı kitaplarla tanınan bir yazar. Sosyal medyada da takipçilerinden gelen ilişki sorularına kendi tarzıyla verdiği yanıtlarla dikkat çekiyor. Kendisi daha önce televizyonda da iletişim ve ilişkiler üzerine programlarda yer aldı.

Programda biri psikolog, diğer üçü psikolog olduğunu iddia eden gençler Orkun Işıtmak, Çağrı Ergün ve Aşkım Kapışmak'ın sorularını yanıtladı. Verdikleri yanıtlara göre de gerçek psikoloğun kim olduğu bulunmaya çalışıldı. Fakat Aşkım Kapışmak hem sorduğu sorularla hem de konukların sözünü kesmesiyle tepki çekti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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