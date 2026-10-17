'Hangisi Gerçek Psikolog?' Videosuna Konuk Olan Aşkım Kapışmak'ın Tavırları Tepki Çekti

Davranış bilimleri ve psikoloji alanında eğitim aldığını belirten Aşkım Kapışmak, ilişkiler üzerine yazdığı kitaplarla tanınan bir yazar. Sosyal medyada da takipçilerinden gelen ilişki sorularına kendi tarzıyla verdiği yanıtlarla dikkat çekiyor. Kendisi daha önce televizyonda da iletişim ve ilişkiler üzerine programlarda yer aldı.

Programda biri psikolog, diğer üçü psikolog olduğunu iddia eden gençler Orkun Işıtmak, Çağrı Ergün ve Aşkım Kapışmak'ın sorularını yanıtladı. Verdikleri yanıtlara göre de gerçek psikoloğun kim olduğu bulunmaya çalışıldı. Fakat Aşkım Kapışmak hem sorduğu sorularla hem de konukların sözünü kesmesiyle tepki çekti.