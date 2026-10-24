Su Aygırını Beslemeye Çalışan Bir Genç Kadın Meyveyi Ağzına Atamayınca Hayvanın Sinirini Bozdu

Su aygırları, bir tonu çok aşan ağırlıklarına rağmen günün büyük bölümünü suda geçiren ve ağızlarını yaklaşık 150 dereceye kadar açabilen dev otoburlar olarak biliniyor. Hayvanat bahçelerinde ziyaretçilerin uzattığı yiyeceklere alışık olan bu hayvanlar, sevimli görünümlerine karşın Afrika'nın en tehlikeli hayvanlarından biri sayılıyor.

Bir hayvanat bahçesinde, genç bir kadın elindeki poşetten çıkardığı meyveleri heyecanla bekleyen su aygırının ağzına atmaya çalıştı. Ancak meyveleri bir türlü hedefe ulaştıramayan kadın, hayvanın sabrını taşırdı ve su aygırı suyu köpürterek ona doğru hızla yaklaştı. O anlar izleyenleri de güldürdü.

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