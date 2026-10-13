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Yüzlerce Hayvanın Bulunduğu Çiftliklerde Koyunların Nasıl Yıkandığını Biliyor muydunuz?

Yüzlerce Hayvanın Bulunduğu Çiftliklerde Koyunların Nasıl Yıkandığını Biliyor muydunuz?

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
13.10.2026 - 21:53

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Hayvancılık, dışarıdan bakıldığında sakin bir köy hayatı gibi görünse de aslında her gün büyük emek, sabır ve bilgi isteyen bir iş. Sofralarımıza gelen süt, et ve yün ürünlerinin arkasında, sürüyü sağlıklı tutmak için yılın her döneminde sürdürülen yoğun bir mesai yatıyor. Bu mesainin en önemli adımlarından biri de koyunların kene, bit ve uyuz gibi dış parazitlere karşı düzenli olarak ilaçlı suyla yıkanması. Zira tek bir hasta hayvan bile kısa sürede bütün sürüyü etkileyebiliyor ve hem verimi hem de yünün kalitesini ciddi biçimde düşürebiliyor.

Koyunların yıkanma sürecini gösteren bir video sosyal medyada viral oldu. Sürünün nizami bir şekilde hareket ettirildiği o anlar izleyenleri hipnotize etti. Sıradan görünen bu işin ardındaki emek, izleyenlerin takdirini topladı.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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