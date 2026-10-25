Bir Kadın Kendisi İşte Yoruluyor Diye Dolaptaki Yeşillikleri Tek Tek Ayıklayan Kayınpederini Paylaştı

Mutfakta çok vakit geçirenler bilir ki, yemek hazırlığı sırasındaki en büyük eziyet yeşilliklerin temizlenmesi. O küçücük ince dalların toprağını temizlemek, araya karışan yabancı otları ayıklamak tam bir işkenceye dönüşebiliyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte pazar tezgahları yeşilliklerle dolarken, evlerde de bu yeşillikleri ayıklayıp düzenleme telaşı başlıyor.

'pinartasdemirr' isimli kullanıcı, kayınpederinin kendisine yaptığı jesti paylaştı. Eskiden çiftçilik yapan kayınpeder, gelini işte yoruluyor diye dolaptaki yeşillikleri tek tek ayıkladı ve salonda serdiği örtünün üzerine türlerine göre bir bir dizdi. Ortaya çıkan inci gibi düzen ve kayınpederin inceliği izleyenlerin içini ısıttı.

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