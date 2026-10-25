article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Kadın Kendisi İşte Yoruluyor Diye Dolaptaki Yeşillikleri Tek Tek Ayıklayan Kayınpederini Paylaştı

Bir Kadın Kendisi İşte Yoruluyor Diye Dolaptaki Yeşillikleri Tek Tek Ayıklayan Kayınpederini Paylaştı

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
25.10.2026 - 09:27

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Mutfakta çok vakit geçirenler bilir ki, yemek hazırlığı sırasındaki en büyük eziyet yeşilliklerin temizlenmesi. O küçücük ince dalların toprağını temizlemek, araya karışan yabancı otları ayıklamak tam bir işkenceye dönüşebiliyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte pazar tezgahları yeşilliklerle dolarken, evlerde de bu yeşillikleri ayıklayıp düzenleme telaşı başlıyor.

'pinartasdemirr' isimli kullanıcı, kayınpederinin kendisine yaptığı jesti paylaştı. Eskiden çiftçilik yapan kayınpeder, gelini işte yoruluyor diye dolaptaki yeşillikleri tek tek ayıkladı ve salonda serdiği örtünün üzerine türlerine göre bir bir dizdi. Ortaya çıkan inci gibi düzen ve kayınpederin inceliği izleyenlerin içini ısıttı.

Kaynak

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın