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Melis Özkan 100 Yaşındaki Büyük Anneannesinin Beslenme Rutinini Paylaştı

Melis Özkan 100 Yaşındaki Büyük Anneannesinin Beslenme Rutinini Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.10.2026 - 14:38
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Hazırladığı şık sofralar ve sunumlarla kısa sürede büyük takipçi kitlesine ulaşan Melis Özkan, 100 yaşındaki büyük anneannesinin nasıl beslendiğini soran takipçilerine Instagram hikâyesinden yanıt verdi. Özkan'ın geçen günlerde ailenin beş neslini bir araya getirdiği sofra paylaşımı sosyal medyada konuşulmuş, büyük anneannenin yaşı ve dinçliği paylaşımın altındaki yorumların en çok değindiği konu olmuştu. Ardından gelen sorular da bu yönde yoğunlaşınca Özkan yanıtını üç maddelik kısa bir listeyle verdi.

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Büyük anneannenin rutini: az yemek, günde bir kaşık kaymak, yatmadan önce ballı süt

Büyük anneannenin rutini: az yemek, günde bir kaşık kaymak, yatmadan önce ballı süt

Özkan hikâyesine önce takipçilerine teşekkür ederek başladı. Ardından en çok sorulan konuya geçti ve büyük anneannesinin beslenmesinin aslında kendilerinden çok da farklı olmadığını söyledi. Yani ortada gizli bir formül, özel bir ürün ya da sıkı bir program yok.

Özkan'ın paylaştığı rutin üç maddeden oluşuyor. İlk madde az yemek. İkinci madde her gün bir kaşık kaymak yemek. Üçüncü madde ise her akşam yatmadan önce içilen ballı süt.

Video büyük ilgi görmüştü...

Video büyük ilgi görmüştü...

Hikâyenin altına bir not daha düşen Özkan, büyük anneannesinin 'torununun torununu görmüş' olduğunu yazdı. Bu not, ailenin kısa süre önceki buluşmasını da akla getirdi. Özkan, o gün 5 nesil bir araya geldiklerini söylemiş, büyük anneanne için kalkan balığı pişirmişti.

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Beş neslin buluştuğu o sofranın videosu

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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