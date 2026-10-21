Melis Özkan 100 Yaşındaki Büyük Anneannesinin Beslenme Rutinini Paylaştı
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Hazırladığı şık sofralar ve sunumlarla kısa sürede büyük takipçi kitlesine ulaşan Melis Özkan, 100 yaşındaki büyük anneannesinin nasıl beslendiğini soran takipçilerine Instagram hikâyesinden yanıt verdi. Özkan'ın geçen günlerde ailenin beş neslini bir araya getirdiği sofra paylaşımı sosyal medyada konuşulmuş, büyük anneannenin yaşı ve dinçliği paylaşımın altındaki yorumların en çok değindiği konu olmuştu. Ardından gelen sorular da bu yönde yoğunlaşınca Özkan yanıtını üç maddelik kısa bir listeyle verdi.
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Büyük anneannenin rutini: az yemek, günde bir kaşık kaymak, yatmadan önce ballı süt
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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