Melis Özkan 100 Yaşındaki Büyük Anneannesinin Beslenme Rutinini Paylaştı

Özkan hikâyesine önce takipçilerine teşekkür ederek başladı. Ardından en çok sorulan konuya geçti ve büyük anneannesinin beslenmesinin aslında kendilerinden çok da farklı olmadığını söyledi. Yani ortada gizli bir formül, özel bir ürün ya da sıkı bir program yok.

Özkan'ın paylaştığı rutin üç maddeden oluşuyor. İlk madde az yemek. İkinci madde her gün bir kaşık kaymak yemek. Üçüncü madde ise her akşam yatmadan önce içilen ballı süt.