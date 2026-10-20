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Melis Özkan Bu Kez 100 Yaşındaki Büyük Anneannesi İçin Kalkan Balığı Hazırladı

Melis Özkan Bu Kez 100 Yaşındaki Büyük Anneannesi İçin Kalkan Balığı Hazırladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.10.2026 - 11:39

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Melis Özkan, uzun zaman sonra ailenin beş neslini bir araya getirdi ve sofrayı 100 yaşındaki büyük anneannesi için kurdu. Menünün yıldızı kalkan balığıydı. Mutfaktaki hazırlıkları ve buluşma anlarını videoya alan Özkan, paylaşımının altına 'Uzun zaman sonra 5 nesil bir araya geldik. Siz ne pişirirdiniz?' notunu düştü. Video kısa sürede X'te dolaşıma girdi. Kullanıcılar bir yandan menüyü ve kalkan balığının fiyatını konuştu, bir yandan da 100 yaşındaki büyük anneannenin dinçliği üzerine yorum yağdırdı. Birçoğu ailenin genetiğine, kimi de sağlığa ulaşmanın maliyetine dikkat çekti. İşte videonun kendisi ve gelen tepkilerden öne çıkanlar.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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