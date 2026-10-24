Çizgi Film İzlediğini Düşündüğü Kızının Tabletine Bakan Baba Ekranı Görünce Kahkahaya Boğuldu

Çocukların tablet ve telefon ekranında ne izlediği, ebeveynler tarafından kontrol edilmeli elbette. Çoğu zaman ekranda çizgi film ya da çocuk şarkıları açık olsa da, bazen ortaya hiç beklenmedik tercihler çıkabiliyor. Özellikle belli bir yaştaki çocuklar beklenmedik konulara merak sarabiliyor.

Bir aile, minik kızının tabletinde çizgi film izlediğini düşünürken ekranda bir at yarışının açık olduğunu fark etti. Minik kız büyük bir ciddiyetle yarışın başlamasını beklerken babası ekranı görünce şoke oldu. 'At Yarışı ne var bunda ya' diyen minik kızın o anları izleyenleri de gülümsetti.

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