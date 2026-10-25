Bir Anda Değil, Yavaş Yavaş Bitiriyor: Partnerlerin Birbirinden Soğumasına Neden Olan 8 Davranış

Birlikte yaşayan çiftlerin en sık tartıştığı konulardan biri ev işleri. Başlangıçta küçük bir sorun gibi görünen bulaşık, temizlik veya alışveriş meselesi, bütün sorumluluklar aynı kişinin üzerine kaldığında ciddi bir anlaşmazlığa dönüşebiliyor. Özellikle taraflardan biri sürekli evin düzeniyle ilgilenirken diğeri hiçbir şey yapmıyorsa zamanla kendisini yalnız hissedebiliyor.

Üstelik mesele yalnızca fiziksel olarak yorulmak değil. Yapılması gereken işleri takip etmek, alışveriş listesini hazırlamak ve eksikleri hatırlamak da zihinsel bir yük oluşturuyor. Her şeyi kendisinin düşünmek zorunda kaldığını hisseden kişi, bir süre sonra partnerinin ilişkiye yeterince emek vermediğini düşünebiliyor. Bu nedenle evdeki sorumlulukların dengeli paylaşılması, çiftlerin günlük hayatında sanıldığından daha önemli bir yere sahip.