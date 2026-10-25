Bir Anda Değil, Yavaş Yavaş Bitiriyor: Partnerlerin Birbirinden Soğumasına Neden Olan 8 Davranış
Bir ilişkinin bitmesi için her zaman büyük tartışmalar yaşanması gerekmiyor. Bazen unutulan bir söz, sürekli ertelenen sorumluluklar veya önemsenmediğimizi hissettiren küçük davranışlar zamanla birikiyor. İlk başlarda üzerinde durmadığımız bu durumlar tekrarlandığında partnerimize karşı hislerimiz de değişebiliyor. Üstelik çoğu zaman karşımızdaki kişi, bizi ne kadar kırdığının farkında bile olmayabiliyor. Sizler için ilişkilerde zamanla kırgınlık ve öfke birikmesine neden olabilen 8 davranıştan bahsettik. Özellikle çiftlerin günlük hayatında sıkça karşılaşılan bu alışkanlıklar, çözülmediğinde aralarındaki duygusal mesafenin artmasına yol açabiliyor. Gelin detaylara geçelim…
Ev İşlerini ve Ortak Sorumlulukları Sürekli Partnerine Bırakmak
Partneri İçin Önemli Olan Şeyleri Sürekli Unutmak
Kendi Davranışlarını Sorgulamak Yerine Partnerinin Tepkilerini Suçlamak
En Temel Saygıyı Bile Göstermemek
Başkalarının Yanında Farklı, Evde Farklı Davranmak
Her Şeyi Söylenince Yapmak ve Hiç Sorumluluk Almamak
Yalnızca Partneri Kırıldığında veya Uzaklaştığında Teşekkür Etmek
Yaptığı Hatanın Ardından İlişkiyi Onarmak İçin Çaba Göstermemek
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