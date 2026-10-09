Partnerinizle Ne Kadar Uyumlu Olduğunuzu O Detay Gösteriyor
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Flörtünüzle, sevgilinizle ya da eşinizle ne kadar uyumlu olduğunuzu öğrenmek ister misiniz? O halde bakmanız gereken şey kişilikleriniz ya da burçlarınız değil!
Çalma listenize bakmanız yeter...
Avusturya'da yapılan yeni bir araştırma, partnerlerin müzik zevkinin kişilik özelliklerinden bile daha çok benzediğini ortaya koydu. Ortak müzik zevki, ilişki kalitesiyle de bağlantılı çıktı!
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Uyumlu Olup Olmadığınızı Anlamak İçin Çalma Listenize Bakın
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Müzik Zevki Kim Olduğumuzu Yansıtıyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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