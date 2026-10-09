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Partnerinizle Ne Kadar Uyumlu Olduğunuzu O Detay Gösteriyor

Partnerinizle Ne Kadar Uyumlu Olduğunuzu O Detay Gösteriyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 13:52
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Flörtünüzle, sevgilinizle ya da eşinizle ne kadar uyumlu olduğunuzu öğrenmek ister misiniz? O halde bakmanız gereken şey kişilikleriniz ya da burçlarınız değil! 

Çalma listenize bakmanız yeter...

Avusturya'da yapılan yeni bir araştırma, partnerlerin müzik zevkinin kişilik özelliklerinden bile daha çok benzediğini ortaya koydu. Ortak müzik zevki, ilişki kalitesiyle de bağlantılı çıktı!

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Uyumlu Olup Olmadığınızı Anlamak İçin Çalma Listenize Bakın

Uyumlu Olup Olmadığınızı Anlamak İçin Çalma Listenize Bakın

Avusturya'daki Innsbruck Üniversitesi'nden araştırmacılar, üç ayrı çalışmada toplam 309 çifti, yani 618 kişiyi inceledi. Katılımcılara farklı müzik türleri ve sanatçılarla ilgili tercihleri soruldu.

Ardından katılımcılar rastgele eşleştirilerek binlerce 'sahte çift' oluşturuldu. Karşılaştırma sonucunda gerçek çiftlerin müzik zevkinin, rastgele eşleşen kişilere göre tutarlı biçimde daha benzer olduğu görüldü.

Daha da ilginci, bu benzerlik kişilik özelliklerindeki ve değerlerdeki benzerlikten bile güçlüydü. Bulgular Social Psychological and Personality Science dergisinde yayımlandı.

Müzik Zevki Kim Olduğumuzu Yansıtıyor

Müzik Zevki Kim Olduğumuzu Yansıtıyor

Araştırmacılara göre müzik tercihleri, kişinin kendini nasıl tanımladığının önemli bir parçası. Bu yüzden partner seçiminde de sandığımızdan daha etkili olabiliyor. Çalışmanın yazarlarından Dr. Julia Vigl, müzik zevki gibi 'yüzeysel' görünen bir özelliğin kişilik ve değerlerden daha fazla benzerlik göstermesini çarpıcı bulduğunu söylüyor. Vigl, partneriyle ilk buluşmalarında da müzik konuştuklarını anlatıyor.

Ortak müzik zevki, ilişki kalitesinin biraz daha yüksek olmasıyla da ilişkili bulundu. Ancak bu, aynı şarkıları sevmenin ilişkiyi tek başına güçlendirdiği anlamına gelmiyor.

Yani bir şarkının YouTube yorumlarında gördüğünüz 'önceden beraber dinlerdik, şimdi sen yoksun, ben tek dinliyorum' gibi yorumlar, artık daha anlamlı...

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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