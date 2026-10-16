Yıllarca Mutlu Kalan Çiftlerin Ortak Sırrı Belli Oldu
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Yıllarca birlikte olup hâlâ mutlu olan çiftlerin sırrını hep merak etmişizdir. Mutluluk sırlarının da ortak hobiler ya da hiç sönmeyen bir tutku olduğunu düşünürüz. Oysa yıllarca mutlu olan çiftlerin sırrı, arkadaşlıkta gizli.
Klinik psikolog Gemma Cribb'e göre uzun ilişkilerdeki mutluluk, temelde çok iyi bir arkadaşlığa dayanıyor. Avustralya'da yaşayan iki çiftin hikâyesi de bunu doğruluyor.
Gelin, yakından bakalım.
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Mutlu çiftler birbirinin iç dünyasından kopmuyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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