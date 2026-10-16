Yıllarca Mutlu Kalan Çiftlerin Ortak Sırrı Belli Oldu

Cribb'e göre uzun süreli ilişkilerde mutluluğun formülü, 'temelde çok iyi bir arkadaşlık'. Araştırmalara göre bunun ilk adımı partnerin iç dünyasından kopmamak. Yani yıllar geçse de onun hayatında neler olup bittiğini sormaya devam etmek.

İkinci unsur sevgi ve hayranlık. Partnerin hayatınıza kattıklarını fark etmek ve bunu ona açıkça söylemek.

Üçüncüsü ise ihtiyaçlara karşılık vermek. Örneğin stresli olduğunu fark edip destek olmak.

Cribb, ortak ilgi alanlarının ve mizahın ise abartıldığını düşünüyor, çünkü ilgi alanları zamanla değişebiliyor. Psikolog, birbirine yelken tutkusuyla bağlanan bir çifti örnek veriyor: Taraflardan biri bir gün yelken yapamaz hale gelirse, ilişkiyi ayakta tutacak daha derin bir bağa ihtiyaç var.