Çimen'in Şerbo'dan Ayrılık Nedeninden Somer Şef'in Eleştirilere Yanıtına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Çimen'in Şerbo'dan Ayrılık Nedeninden Somer Şef'in Eleştirilere Yanıtına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
2 Temmuz Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Türk dizilerinde aşkları nefretle başlasa da sonunda bize muhteşem bir hikaye izleten dizi çiftlerini sizler için derledik!
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2. MasterChef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz günlerde bir yarışmacıyla arasında geçen Kadıköy sözleri sebebiyle eleştirilere maruz kalmıştı. Avusturya-Türkiye maçını Kadıköy'de izleyen ünlü şeften birlik temalı bir paylaşım geldi.
3. 2023-2024 sezonuna damga vuran Kızıl Goncalar'ın yeni sezonuyla ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.
4. Neslihan Atagül Doğulu'nun TV ekranlarına döneceği İsyan Günlerinde Aşk'la ilgili yepyeni bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yönetmeni sonunda belli oldu!
5. Reyting rekortmeni Şerbo'muzdan duymaya alışkın olduğumuz efsane repliğin ilk olarak Yasak Elma'da kullanıldığı ortaya çıktı. Unutmayın ki dikkatli izleyicilerin gözünden hiçbir şey kaçmaz!
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6. ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve Oktay Kaynarca'nın sunduğu Alan yarışmasında geçtiğimiz günlerde bir kadın yarışmacı ses taklidi yapmıştı. Yarışmacı kendisine iş teklifi gittiğini açıkladı!
7. Türk televizyon tarihinin popüler dizisi 'Güneşi Beklerken' tam 11 yıl önce bugün ekranlara gelmeye başladı. Dizinin hayranları o günü unutmadı ve birbirinden dikkat çeken paylaşımlar yaparak diziyi ve karakterleri yad etti. Detaylar içerikte!
8. 2024'e damga vuran Inside Out'u başka dizi karakterleriyle eşleştire eşleştire bitiremedik. Ve hazırsanız sıra Avrupa Yakası'na geldi. X'te @editbabynative adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, "bu akımdan onlar eksik kalamaz" diyerek Avrupa Yakası karakterleriyle Inside Out (Ters Yüz) karakterlerini eşleştirdi.
9. İspanyol yapımı La Casa de Papel'in sevilen oyuncusu TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine transfer oldu.
10. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Yeni Baştan programını sunan Esra Ezmeci, programın yanı sıra sosyal medya hesabında da takipçilerine danışmanlık veriyor. Bir takipçisinin kendisine yönlendirdiği soru ise Ezmeci'yi epey şaşırttı.
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11. Son olarak NOW ekranlarında yayınlanan EGO dizisinde rol alan Alperen Duymaz, bu dizinin ardından sektöre ara verirken yeni yayın dönemi için iddialı bir dizi için anlaşma sağladı.
12. Kızılcık Şerbeti'ndeki Nursema karakteriyle hepimizin kalbine giren Ceren Karakoç, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in programına konuk olmuştu. Karakoç, burada oyunculuğa ilk adımı nasıl attığını anlattı.
13. 2003-2006 yılları arasında tam 4 sezon devam eden 'Hayat Bilgisi' dizisi 137'nci bölümle final yapmıştı. Dizinin unutulmaz karakterlerinden İpek Erdem'in oynadığı 'Barbie' ve Paşhan Yılmazel'in canlandırdığı 'Ortega' karakterleri bugünlerde sosyal medyanın dilinde. 'Barbie' ve 'Ortega'nın alyans sahnesi 'gaslighting' tartışmalarını da başlatmış durumda!
14. X'te @onuralpwashere adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, 'Kanıt' dizisini 'Breaking Bad' ile karşılaştırıp sosyal medya kullanıcılarının anılarını depreştirdi, çeşitli tepkilerini topladı. Gelin, final yapmasının üzerinden yıllar geçmiş olsa da asla unutulmayan Kanıt'a gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
15. Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, 2. sezon finalinde diziden ayrılmıştı. Türkmen bu konu hakkında ilk kez açıklama yaptı.
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16. Show TV yeni sezon için pek çok iddialı dizi anlaşması yaparken bunlardan en merak edileni Siyah Kalp oldu. Oyuncu kadrosu yavaş yavaş belirlenen dizide Ateş Kuşları oyuncusu başrol oldu.
17. Bazı diziler ilk bölümleriyle mükemmel bir yükseliş yaşasa da sosyal medyadaki yorumların yönlendirmesiyle asıl hikayeden şaşılabiliyor. E haliyle izleyiciler de bambaşka bir hikayeyle karşılaşınca diziden soğuyor. X kullanıcıları bunu fark etmiş olacaklar ki "İzlediğim güne lanet olsun" dedikleri dizileri yazmışlar.
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