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En Büyük Aşkların Nefretle Başladığının Kanıtı Türk Dizilerinin Efsane 17 Çifti

En Büyük Aşkların Nefretle Başladığının Kanıtı Türk Dizilerinin Efsane 17 Çifti

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 01:23

Türk dizilerinde aşkları nefretle başlasa da sonunda bize muhteşem bir hikaye izleten dizi çiftlerini sizler için derledik!

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1. Yargı - Ceylin&Ilgaz

1. Yargı - Ceylin&Ilgaz
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2. Yabani - Asi&Alaz

2. Yabani - Asi&Alaz
twitter.com

3. Şahane Hayatım - Şebnem&Mesut

3. Şahane Hayatım - Şebnem&Mesut
twitter.com

4. Kardeşlerim - Asiye&Doruk

4. Kardeşlerim - Asiye&Doruk
twitter.com

5. Kuzgun - Dila&Kuzgun

5. Kuzgun - Dila&Kuzgun
twitter.com
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6. Yabani - Neslihan&Güven

6. Yabani - Neslihan&Güven
twitter.com

7. Kardeşlerim - Süsen&Ömer

7. Kardeşlerim - Süsen&Ömer
twitter.com

8. Gaddar - Aydan&Dağhan

8. Gaddar - Aydan&Dağhan
twitter.com

9. Yalı Çapkını - Seyran&Ferit

9. Yalı Çapkını - Seyran&Ferit
twitter.com

10. Çukur - Efsun&Yamaç

10. Çukur - Efsun&Yamaç
twitter.com
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11. Fazilet Hanım ve Kızları - Hazan&Yağız

11. Fazilet Hanım ve Kızları - Hazan&Yağız
twitter.com

12. Vatanım Sensin - Hilal&Leon

12. Vatanım Sensin - Hilal&Leon
twitter.com

13. Adını Feriha Koydum - Feriha&Emir

13. Adını Feriha Koydum - Feriha&Emir
twitter.com

14. Yan Oda - Şelale&Taylan

14. Yan Oda - Şelale&Taylan
twitter.com

15. Teşkilat - Zehra&Serdar

15. Teşkilat - Zehra&Serdar
twitter.com
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16. Sen Çal Kapımı - Eda&Serkan

16. Sen Çal Kapımı - Eda&Serkan
twitter.com

17. Doktorlar - Zenan&Suat

17. Doktorlar - Zenan&Suat
twitter.com

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