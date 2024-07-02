En Büyük Aşkların Nefretle Başladığının Kanıtı Türk Dizilerinin Efsane 17 Çifti
En Büyük Aşkların Nefretle Başladığının Kanıtı Türk Dizilerinin Efsane 17 Çifti
Türk dizilerinde aşkları nefretle başlasa da sonunda bize muhteşem bir hikaye izleten dizi çiftlerini sizler için derledik!
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1. Yargı - Ceylin&Ilgaz
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2. Yabani - Asi&Alaz
3. Şahane Hayatım - Şebnem&Mesut
4. Kardeşlerim - Asiye&Doruk
5. Kuzgun - Dila&Kuzgun
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6. Yabani - Neslihan&Güven
7. Kardeşlerim - Süsen&Ömer
8. Gaddar - Aydan&Dağhan
9. Yalı Çapkını - Seyran&Ferit
10. Çukur - Efsun&Yamaç
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11. Fazilet Hanım ve Kızları - Hazan&Yağız
12. Vatanım Sensin - Hilal&Leon
13. Adını Feriha Koydum - Feriha&Emir
14. Yan Oda - Şelale&Taylan
15. Teşkilat - Zehra&Serdar
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16. Sen Çal Kapımı - Eda&Serkan
17. Doktorlar - Zenan&Suat
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