Çiçek Teslimatı Yapan Kurye Ortalığı Karıştırdı: “Müşterinin Yuvasını Yıktım”

Günümüzde çiçek göndermek, teknolojinin sunduğu kolaylıklar sayesinde geçmişe göre çok daha zahmetsiz hale geldi. Artık birkaç tıkla, cep telefonundan ya da bilgisayardan istenilen modelde çiçek seçilerek istenilen adrese saat aralığıyla birlikte gönderilebiliyor. Özellikle özel günlerde veya ani gelişen duygusal anlarda, kilometrelerce uzaktaki birine dakikalar içinde sevgi gösterebilmek artık mümkün. Fakat artık olur olmadık anlarda da çiçek ve hediyelerle karşılaşmak mümkün.

B,r kurye yanlış bir zamanda yanlış bir yere çiçek teslimatı yapınca ortalık bir anda karıştı. Kuryenin hemen olay yerinden uzaklaştığı anlar kask kamerasına anbean yansıdı.