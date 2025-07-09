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Çiçek Teslimatı Yapan Kurye Ortalığı Karıştırdı: “Müşterinin Yuvasını Yıktım”

Çiçek Teslimatı Yapan Kurye Ortalığı Karıştırdı: “Müşterinin Yuvasını Yıktım”

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.07.2025 - 15:38

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Günümüzde çiçek göndermek, teknolojinin sunduğu kolaylıklar sayesinde geçmişe göre çok daha zahmetsiz hale geldi. Artık birkaç tıkla, cep telefonundan ya da bilgisayardan istenilen modelde çiçek seçilerek istenilen adrese saat aralığıyla birlikte gönderilebiliyor. Özellikle özel günlerde veya ani gelişen duygusal anlarda, kilometrelerce uzaktaki birine dakikalar içinde sevgi gösterebilmek artık mümkün. Fakat artık olur olmadık anlarda da çiçek ve hediyelerle karşılaşmak mümkün.

B,r kurye yanlış bir zamanda yanlış bir yere çiçek teslimatı yapınca ortalık bir anda karıştı. Kuryenin hemen olay yerinden uzaklaştığı anlar kask kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@tugrullkls/vi...
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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