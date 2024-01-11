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Çevirmeyi Görünce Yolcu Koltuğuna Geçen Sürücü: 'Sen Benim Arabayı Sürdüğümü Gördün mü? İspat Et'

Çevirmeyi Görünce Yolcu Koltuğuna Geçen Sürücü: 'Sen Benim Arabayı Sürdüğümü Gördün mü? İspat Et'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 11:05

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Erzurum'da yaşanan olayda, trafik polislerini gören alkollü sürücü aracını durdurarak yolcu koltuğuna geçti.  Durumu fark eden polisler aracın yanına gittiğinde ise itiraz ile karşılaştılar.

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İsminin Ferdi Karadeniz olduğu belirlenen sürücü, alkolmetreye üflemekte direnirken "Sen benim arabayı sürdüğümü gördün mü? İspat et benim arabayı sürdüğümü" dedi.

İsminin Ferdi Karadeniz olduğu belirlenen sürücü, alkolmetreye üflemekte direnirken "Sen benim arabayı sürdüğümü gördün mü? İspat et benim arabayı sürdüğümü" dedi.

Denetim noktasına takviye olarak gelen asayiş ekibinin ikna ettiği Karadeniz, kimliğini verip alkolmetreye de üfledi. 0,96 promil alkollü olduğu belirlenen Ferdi Karadeniz, bu kez aracı sürmediğini söyledi.

Denetim noktasına takviye olarak gelen asayiş ekibinin ikna ettiği Karadeniz, kimliğini verip alkolmetreye de üfledi. 0,96 promil alkollü olduğu belirlenen Ferdi Karadeniz, bu kez aracı sürmediğini söyledi.

Polis ekiplerine itiraz eden Karadeniz, 'Kardeşim sen benim arabayı sürdüğümü gördün mü? İspat et benim arabayı sürdüğümü. Üstüme niye geliyorsun? Ben terörist miyim? Ceza yazamazsın açık konuşayım. Ben arabayı sürmüyorum. Benim arabayı sürdüğümü gördüysen söyle. Kardeşim sen beni orada gördün, oturuyordum. Dedin şoför nerede? Dedim işi vardı, gitti, gelecek. Sıkıntı yok, mahkemeye veririm ben sizi. Sen benim arabayı sürdüğümü gördüysen konuş' dedi.

Daha önce 2 kez alkollü olarak araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı ve ehliyetine el konulduğu tespit edilen Karadeniz'in 'Benim değil' dediği kamyonetin de sahibi olduğu belirlendi.

Daha önce 2 kez alkollü olarak araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı ve ehliyetine el konulduğu tespit edilen Karadeniz'in 'Benim değil' dediği kamyonetin de sahibi olduğu belirlendi.

Trafik ekipleri, Karadeniz'e ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak suçlarından toplam 25 bin 954 TL para cezası keserek sürücü belgesine de 2030 yılına kadar el koydu. Polis, Ferdi Karadeniz'e ait kamyoneti uygulama noktasına gelen bir yakınına teslim etti.

Kaynak: TRT Haber

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