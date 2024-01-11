Çevirmeyi Görünce Yolcu Koltuğuna Geçen Sürücü: 'Sen Benim Arabayı Sürdüğümü Gördün mü? İspat Et'

Polis ekiplerine itiraz eden Karadeniz, 'Kardeşim sen benim arabayı sürdüğümü gördün mü? İspat et benim arabayı sürdüğümü. Üstüme niye geliyorsun? Ben terörist miyim? Ceza yazamazsın açık konuşayım. Ben arabayı sürmüyorum. Benim arabayı sürdüğümü gördüysen söyle. Kardeşim sen beni orada gördün, oturuyordum. Dedin şoför nerede? Dedim işi vardı, gitti, gelecek. Sıkıntı yok, mahkemeye veririm ben sizi. Sen benim arabayı sürdüğümü gördüysen konuş' dedi.