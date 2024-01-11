Çevirmeyi Görünce Yolcu Koltuğuna Geçen Sürücü: 'Sen Benim Arabayı Sürdüğümü Gördün mü? İspat Et'

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İsminin Ferdi Karadeniz olduğu belirlenen sürücü, alkolmetreye üflemekte direnirken "Sen benim arabayı sürdüğümü gördün mü? İspat et benim arabayı sürdüğümü" dedi.
Denetim noktasına takviye olarak gelen asayiş ekibinin ikna ettiği Karadeniz, kimliğini verip alkolmetreye de üfledi. 0,96 promil alkollü olduğu belirlenen Ferdi Karadeniz, bu kez aracı sürmediğini söyledi.
Daha önce 2 kez alkollü olarak araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı ve ehliyetine el konulduğu tespit edilen Karadeniz'in 'Benim değil' dediği kamyonetin de sahibi olduğu belirlendi.
İşte o anlar: 👇
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