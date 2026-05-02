Bu Yaz Sıcaklık Kıyameti Kopacak! Boğaziçi Uzmanı Açıkladı

Türkeş'in en çarpıcı uyarısı ise Türkiye'nin gelecekteki iklim yapısına dair oldu. Kötümser senaryolara göre, bugün Suriye'nin kuzeyinde hakim olan 'tam kurak çöl iklimi', 2040'lı yıllardan itibaren Türkiye topraklarına sokulabilir. Tehlike altındaki bölgeler ise Konya Havzası, Güneydoğu Anadolu, İç ve Batı Anadolu ile Trakya olarak sıralandı.

Türkeş, 'Türkiye-Suriye sınırında bugün yarı kurak step iklimi gözleniyor. Eğer iklim değişikliği bu hızla devam ederse, sıcaklıklardaki artış sürer ve yağış rejimi değişirse, toprak nemi azalırsa bugün Suriye kuzeyindeki kurak hatta çöl benzeri iklimin Suriye sınırından Türkiye'ye sokulacağı ve Güneydoğu Anadolu'nun geniş güney bölümü, Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Havzası'nı da içerecek biçimde İç Anadolu'nun orta ve güney bölümlerinde, hatta İç Batı Anadolu'da ve Trakya'da böyle bir klimatolojik olarak kurak bölge oluşma olasılığı var. Bunun gerçekleşmesi ise Türkiye'nin fiziksel ve ekonomik su kıtlığı yaşayan, zamanla su fakiri olma olasılığı bulunan ve gıda güvenliği açısından da sıkıntı yaşayan bir ülke olma olasılığı anlamına geliyor' diye konuştu.