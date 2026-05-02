Bu Yaz Sıcaklık Kıyameti Kopacak! Boğaziçi Uzmanı Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.05.2026 - 14:45

Türkiye’nin iklim haritası radikal bir değişimle karşı karşıya. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, kapıdaki tehlikeye karşı net uyarılarda bulundu. Türkeş'e göre, bu yıl kuvvetli bir El Nino etkisiyle sıcaklık rekorları tazelenebilir; ancak asıl büyük tehlike 2040 sonrası için 'tam kuraklık' riski.

2026 yaz mevsimi yeni rekorlar kıracak.

Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye’yi bekleyen meteorolojik tehlikelere karşı adeta alarm verdi. Geçtiğimiz yıl yaşanan aşırı sıcakların bu yıl da tekrarlanabileceğini belirten Prof. Dr. Türkeş, özellikle Haziran sonuna dikkat çekti. Karasal iç bölgeler, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da yeni sıcaklık rekorlarının kırılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Türkeş, yüzey sıcaklıklarındaki artışın 'normallerin çok üzerine' çıkacağı konusunda uyardı.

Türkeş, 2026 yaz mevsimi için şu ifadeleri kullandı:

'Gözlenen uzun süreli ısınma, iklim değişikliği ve El Nino ile bu yıl da hava sıcaklıkları pek çok yerde normallerin üzerine çıkabilir. Haziran sonuyla birlikte son yıllarda yaşadığımız gibi özellikle karasal iç bölgelerde, İç Anadolu'da, Güneybatı Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da bazı istasyonlarda tıpkı geçen yıl olduğu gibi; Türkiye'de bu yıl da yüksek sıcaklık rekorları kırılma olasılığı söz konusu.'

Türkiye 2040 yılında çölleşebilir.

Türkeş'in en çarpıcı uyarısı ise Türkiye'nin gelecekteki iklim yapısına dair oldu. Kötümser senaryolara göre, bugün Suriye'nin kuzeyinde hakim olan 'tam kurak çöl iklimi', 2040'lı yıllardan itibaren Türkiye topraklarına sokulabilir. Tehlike altındaki bölgeler ise Konya Havzası, Güneydoğu Anadolu, İç ve Batı Anadolu ile Trakya olarak sıralandı. 

Türkeş, 'Türkiye-Suriye sınırında bugün yarı kurak step iklimi gözleniyor. Eğer iklim değişikliği bu hızla devam ederse, sıcaklıklardaki artış sürer ve yağış rejimi değişirse, toprak nemi azalırsa bugün Suriye kuzeyindeki kurak hatta çöl benzeri iklimin Suriye sınırından Türkiye'ye sokulacağı ve Güneydoğu Anadolu'nun geniş güney bölümü, Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Havzası'nı da içerecek biçimde İç Anadolu'nun orta ve güney bölümlerinde, hatta İç Batı Anadolu'da ve Trakya'da böyle bir klimatolojik olarak kurak bölge oluşma olasılığı var. Bunun gerçekleşmesi ise Türkiye'nin fiziksel ve ekonomik su kıtlığı yaşayan, zamanla su fakiri olma olasılığı bulunan ve gıda güvenliği açısından da sıkıntı yaşayan bir ülke olma olasılığı anlamına geliyor' diye konuştu.

Sıcaklıklar orman yangınlarının sıklığını ve şiddetini artıracak.

Artan sıcaklıkların sadece termometreleri etkilemediğini belirten Türkeş, bu durumun zincirleme felaketlere yol açabileceğini ifade etti. Kuzey Afrika ve Balkanlar üzerinden gelen sıcak hava dalgalarının Ege’de (Manisa, İzmir, Aydın) rekorlar kırdırdığını hatırlatan uzman, bu durumun orman yangınlarının sıklığını ve şiddetini artırdığını söyledi.

Prof. Dr. Türkeş, sözlerini şöyle noktaladı:

'Manisa, İzmir, Aydın, Denizli'de zaman zaman da Muğla'nın ilçelerinde Güneydoğu Anadolu'daki yüksek sıcaklıklardan daha yüksek sıcaklıklar kaydedilebiliyor. Sıcaklıkların artması yaz kuraklığını, yeni yangın rejimini şiddetlendirerek ya da daha etkili yaparak orman yangınlarının sıklık, şiddet, süre ve etki alanını artırıyor. Su kaynakları üzerinde aşırı baskı yaratıyor. Toprakta bir kuraklaşma oluyor. Dolayısıyla sıcaklıklardaki uzun süreli artış sadece yüksek hava sıcaklıklarının ve sıcak hava dalgalarının oluşumuyla kalmıyor.

Sıcak hava dalgaları, yaz kuraklığının şiddetlenmesi, yangın rejiminin çok daha şiddetli olmasına yol açabiliyor. Uzun süreli kuraklık ve yaz sıcaklığı birleştiğinde tarımda sulama suyu sorunu yaşanıyor. Tüm bu olumsuzluklardan daha az etkilenebilmek için, bütünleşik su kaynakları, kuraklık, orman yangını yönetimlerinin geliştirilmesi ile tarımsal sistemler, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir ve iklim direngen bir yapıya kavuşturulması gerekiyor.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
