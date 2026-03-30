Bu Hafta Sonu İstanbul’da Hangi Filmler Var? 4-5 Nisan'da İstanbul'da Gidebileceğiniz Filmler

Kıble: Bitlisli Belkıs

Konu: Bebeklerin hastalıklı doğmasına neden olan bir laneti kırmak için köylülerin yörenin korkutucu büyücüsü Bitlisli Belkıs'a başvurmaları ve çaresizce ondan yardım istemeleri etrafında gelişen ürkütücü olaylar.

Yönetmen: Mert Uzunmehmet | Vizyon: 3 Nisan 2026

Oyuncular: Elif Sayraç, Ecem Doğru, İlayda Çiloğlu

Büyü 3: Son Ayin

Konu: Anadolu'da bulunan unutulmuş bir mezar ile Los Angeles'ta gerçekleşen esrarengiz bir doğumun tetiklediği kadim kehanetler sonucunda, şeytani varlık Pazuzu'nun dünyaya geçişini sağlayacak 'Son Ayin'in iki kıtada eş zamanlı başlaması.

Yönetmen: Burak Çelik | Vizyon: 3 Nisan 2026

Oyuncular: Melih Özkaya, John Philbin, Merve Sevin, Yaşar Üzer, Kristine Kay Larsen

Cin Hikayeleri: Zulman

Konu: Gürsel ve paranormal araştırma ekibinin, telefonlarına gelen gizemli bir çağrı üzerine gittikleri terk edilmiş eski bir doğumhanede yaşadıkları karanlık ve paranormal olaylar silsilesi.

Yönetmen: Kemal Danacı | Vizyon: 3 Nisan 2026

Oyuncular: Erol Sertel, Ayşegül Kaygusuz, Arif Durak

Mecruh: Cin Mührü

Konu: Emlak fotoğrafçısı Yade'nin, işi gereği gittiği terk edilmiş bir köyde yaşadığı olayların ardından memleketine dönmesi ve burada geçmişte bilmeden uyandırdığı bir cin kabilesinin lanetiyle yüzleşmek zorunda kalması.

Yönetmen: Erkan Demir | Vizyon: 27 Mart 2026

Oyuncular: Elif Aysel Nazım, Bülent Çelik, Ünal Bozahmetoğlu

Cinzar

Konu: İstanbul'daki maddi zorluklar ve tahliye tehdidinden kaçarak sığındıkları ücra bir köyde, Hasan ve hamile kız kardeşi Elif'in kendilerini giderek büyüyen karanlık ve doğaüstü bir kâbusun içinde bulmaları.

Yönetmen: Onur Aldoğan | Vizyon: 27 Mart 2026

Oyuncular: Uğur Doğan, Sinan Taşkan, Tarkan Göller, Ilgın Şahin

Seni Öldürecekler (They Will Kill You)

Konu: New York'un tekinsizliğiyle bilinen 'Virgil' apartmanında temizlik görevlisi olarak işe başlayan genç bir kadının, binada kaybolan insanlar ve iş arkadaşlarının karanlık sırlarını keşfetmesiyle başlayan hayatta kalma mücadelesi.

Yönetmen: Belirtilmemiş | Vizyon: 27 Mart 2026

Oyuncular: Zazie Beetz, Patricia Arquette, Heather Graham, Tom Felton

Soğuk Soygun (Mikaela)

Konu: İspanya'yı felç eden devasa bir kar fırtınası nedeniyle yolda mahsur kalan para dolu zırhlı bir banka aracının, kaos ortamını fırsata çevirmek isteyen azılı bir hırsız grubunun hedefine girmesiyle yaşanan soluksuz takip.

Yönetmen: Daniel Calparsoro | Vizyon: 3 Nisan 2026

Oyuncular: Antonio Resines, Natalia Azahara, Roger Casamajor

Drakula (Dracula: A Love Tale)

Konu: 15. yüzyılda eşinin ölümü üzerine Tanrı'yı inkar ederek ölümsüzlük lanetine çarptırılan Prens Vladimir'in, 19. yüzyıl Londra'sında kaybettiği aşkına tıpatıp benzeyen bir kadınla karşılaşmasıyla değişen kaderi.

Yönetmen: Belirtilmemiş | Vizyon: 27 Mart 2026

Oyuncular: Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu Sidel, Matilda De Angelis