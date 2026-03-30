Bu Hafta Sonu İstanbul’da Hangi Filmler Var? 4-5 Nisan'da İstanbul'da Gidebileceğiniz Filmler

Bu Hafta Sonu İstanbul’da Hangi Filmler Var? 4-5 Nisan'da İstanbul'da Gidebileceğiniz Filmler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.03.2026 - 16:45

İstanbul’da sinema severleri dolu dolu bir hafta sonu bekliyor. 4-5 Nisan tarihlerinde vizyondaki yeni filmlerden ödüllü yapımlara kadar pek çok seçenek, şehrin farklı salonlarında izleyicilerini ağırlayacak. Aksiyon, drama ve komediden animasyona kadar çeşitli türlerdeki filmlerle keyifli bir sinema deneyimi yaşayabilirsiniz.

Korku / Gerilim

Korku / Gerilim

Kıble: Bitlisli Belkıs

Konu: Bebeklerin hastalıklı doğmasına neden olan bir laneti kırmak için köylülerin yörenin korkutucu büyücüsü Bitlisli Belkıs'a başvurmaları ve çaresizce ondan yardım istemeleri etrafında gelişen ürkütücü olaylar.

Yönetmen: Mert Uzunmehmet | Vizyon: 3 Nisan 2026

Oyuncular: Elif Sayraç, Ecem Doğru, İlayda Çiloğlu

Büyü 3: Son Ayin

Konu: Anadolu'da bulunan unutulmuş bir mezar ile Los Angeles'ta gerçekleşen esrarengiz bir doğumun tetiklediği kadim kehanetler sonucunda, şeytani varlık Pazuzu'nun dünyaya geçişini sağlayacak 'Son Ayin'in iki kıtada eş zamanlı başlaması.

Yönetmen: Burak Çelik | Vizyon: 3 Nisan 2026

Oyuncular: Melih Özkaya, John Philbin, Merve Sevin, Yaşar Üzer, Kristine Kay Larsen

Cin Hikayeleri: Zulman

Konu: Gürsel ve paranormal araştırma ekibinin, telefonlarına gelen gizemli bir çağrı üzerine gittikleri terk edilmiş eski bir doğumhanede yaşadıkları karanlık ve paranormal olaylar silsilesi.

Yönetmen: Kemal Danacı | Vizyon: 3 Nisan 2026

Oyuncular: Erol Sertel, Ayşegül Kaygusuz, Arif Durak

Mecruh: Cin Mührü

Konu: Emlak fotoğrafçısı Yade'nin, işi gereği gittiği terk edilmiş bir köyde yaşadığı olayların ardından memleketine dönmesi ve burada geçmişte bilmeden uyandırdığı bir cin kabilesinin lanetiyle yüzleşmek zorunda kalması.

Yönetmen: Erkan Demir | Vizyon: 27 Mart 2026

Oyuncular: Elif Aysel Nazım, Bülent Çelik, Ünal Bozahmetoğlu

Cinzar

Konu: İstanbul'daki maddi zorluklar ve tahliye tehdidinden kaçarak sığındıkları ücra bir köyde, Hasan ve hamile kız kardeşi Elif'in kendilerini giderek büyüyen karanlık ve doğaüstü bir kâbusun içinde bulmaları.

Yönetmen: Onur Aldoğan | Vizyon: 27 Mart 2026

Oyuncular: Uğur Doğan, Sinan Taşkan, Tarkan Göller, Ilgın Şahin

Seni Öldürecekler (They Will Kill You)

Konu: New York'un tekinsizliğiyle bilinen 'Virgil' apartmanında temizlik görevlisi olarak işe başlayan genç bir kadının, binada kaybolan insanlar ve iş arkadaşlarının karanlık sırlarını keşfetmesiyle başlayan hayatta kalma mücadelesi.

Yönetmen: Belirtilmemiş | Vizyon: 27 Mart 2026

Oyuncular: Zazie Beetz, Patricia Arquette, Heather Graham, Tom Felton

Soğuk Soygun (Mikaela)

Konu: İspanya'yı felç eden devasa bir kar fırtınası nedeniyle yolda mahsur kalan para dolu zırhlı bir banka aracının, kaos ortamını fırsata çevirmek isteyen azılı bir hırsız grubunun hedefine girmesiyle yaşanan soluksuz takip.

Yönetmen: Daniel Calparsoro | Vizyon: 3 Nisan 2026

Oyuncular: Antonio Resines, Natalia Azahara, Roger Casamajor

Drakula (Dracula: A Love Tale)

Konu: 15. yüzyılda eşinin ölümü üzerine Tanrı'yı inkar ederek ölümsüzlük lanetine çarptırılan Prens Vladimir'in, 19. yüzyıl Londra'sında kaybettiği aşkına tıpatıp benzeyen bir kadınla karşılaşmasıyla değişen kaderi.

Yönetmen: Belirtilmemiş | Vizyon: 27 Mart 2026

Oyuncular: Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu Sidel, Matilda De Angelis

Dram / Romantik

Dram / Romantik

Sarı Zarflar (Gelbe Briefe)

Konu: Ankara'da yaşayan saygın tiyatro sanatçısı çift Derya ve Aziz'in, başarılı bir galanın ardından devletin keyfi gücüyle bir gecede işlerini kaybetmeleri sonucu idealleri ve ekonomik hayatta kalma pratikleri arasında kalarak evliliklerinin sınanması.

Yönetmen: İlker Çatak | Vizyon: 27 Mart 2026

Oyuncular: Özgü Namal, İpek Bilgin, Kerem Can, Aziz Çapkurt

Perde

Konu: Samet'in genel müdürlüğe terfisinin kutlandığı bir akşam yemeğinde, açık kalan bir perdeden yansıyan bir görüntünün davetliler arasında yarattığı ahlaki kriz, suçluluk duygusu ve vicdan hesaplaşması.

Yönetmen: Özkan Çelik | Vizyon: 3 Nisan 2026

Oyuncular: Tülin Özen, Cem Zeynel Kılıç, İpek Türktan

Drama (The Drama)

Konu: Düğünlerine sadece günler kala, evlenmek üzere olan Emma ve Charlie'nin hayatında aniden ortaya çıkan karanlık ve saklı gerçeklerin ilişkilerini sarsarak onları zorlu bir psikolojik çıkmaza sürüklemesi.

Yönetmen: Kristoffer Borgli | Vizyon: 3 Nisan 2026

Oyuncular: Zendaya, Robert Pattinson, Alana Haim, Mamoudou Athie

Komedi

Komedi

Mitoloji Mafyası

Konu: Yeraltı dünyasının tehlikeli mafya dinamiklerinin, Priapos ve Delfi Kahini gibi antik mitolojik figürler ve absürt olaylar zinciri üzerinden eğlenceli ve hicivli bir dille yeniden kurgulanması.

Yönetmen: Orçun Benli | Vizyon: 3 Nisan 2026

Oyuncular: Burak Serdar Şanal, Anıl Çelik, Aslı Bekiroğlu, Mustafa Üstündağ, İlker Aksum

Çamaşır Sepeti

Konu: Oğlunun hayatı hakkında derin yanılgılara sahip bir babanın gerçekleri ortaya çıkarma çabasının, manipülatif bir psikolog ve sürekli kimlik değiştiren komşuların dahil olduğu absürt bir kaosa dönüşmesi.

Yönetmen: Salih Karakaş | Vizyon: 27 Mart 2026

Oyuncular: Ramazan Karakaş, Batuhan Okşar, Ayça Zeynep Aydın

Animasyon / Macera / Aile

Animasyon / Macera / Aile

Süper Mario Galaksi Filmi (The Super Mario Galaxy Movie)

Konu: Mario, Luigi ve dostlarının Mantar Krallığı'nın ötesine geçerek uzayın derinliklerine uzanan maceralarında, galaksilerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan Bowser ve Bowser Jr.'a karşı verdikleri evrensel savaş.

Yönetmen: Aaron Horvath, Michael Jelenic | Vizyon: 27 Mart 2026

Oyuncular: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Brie Larson, Donald Glover

Kedi ve Köpek: Büyük Macera (Chien et Chat)

Konu: Ünlü influencer kedi Diva ile çalınan değerli bir yakutu yutan sokak köpeği Chichi'nin havaalanında kaybolmasının ardından, sahipleri ile peşlerindeki hırsız ve polisin yaşadığı yüksek tempolu kovalamaca.

Yönetmen: Reem Kherici | Vizyon: 27 Mart 2026

Oyuncular: Philippe Lacheau, Franck Dubosc, Reem Kherici, Ines Reg

Belgesel

Belgesel

Yaparsın Şekerim

Konu: Türk tiyatrosunun öncü isimlerinden Haldun Dormen'in 94 yıllık sanat kariyerinin, sahne estetiğine kattığı yeniliklerin ve sayısız öğrenci yetiştirdiği sahne arkası anılarının detaylı bir şekilde belgelenmesi.

Yönetmen: Selçuk Metin | Vizyon: 27 Mart 2026

Oyuncular: Haldun Dormen

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
