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BTP'li Mumcuoğlu'nun Gündem Olan Diyanet Eleştirisi: Atatürk'ü Atlayarak Çanakkale Hakkında Hutbe Veremezsiniz

BTP'li Mumcuoğlu'nun Gündem Olan Diyanet Eleştirisi: Atatürk'ü Atlayarak Çanakkale Hakkında Hutbe Veremezsiniz

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 10:46

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Bağımsız Türkiye Partisi Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seçil Mumcuoğlu'nun bir programda Diyanet İşleri Başkanlığı'nı eleştirdiği konuşması sosyal medyada gündem oldu.

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Seçil Mumcuoğlu o konuşmasında Diyanet için 'Atatürk konusunda ciddi farklı bir duruş içerisindeler' dedi.

Seçil Mumcuoğlu o konuşmasında Diyanet için 'Atatürk konusunda ciddi farklı bir duruş içerisindeler' dedi.

Mumcuoğlu konuşmasının devamında ise, 'Atatürk'ün kurduğu bir Diyanet, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet. Ama baktığımız zaman kurucusuna ve ülkesine sahip çıkan bir yaklaşım göstermeyen bir kurum olarak görüyoruz' dedi.

Mumcuoğlu konuşmasının devamında ise, 'Atatürk'ün kurduğu bir Diyanet, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet. Ama baktığımız zaman kurucusuna ve ülkesine sahip çıkan bir yaklaşım göstermeyen bir kurum olarak görüyoruz' dedi.

 'Siz Atatürk'ü atlayarak Çanakkale hakkında hutbe veremezsiniz. Çünkü temel direği, bel kemiği Atatürk.'

İşte o anlar: 👇

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