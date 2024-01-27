BTP'li Mumcuoğlu'nun Gündem Olan Diyanet Eleştirisi: Atatürk'ü Atlayarak Çanakkale Hakkında Hutbe Veremezsiniz

Bağımsız Türkiye Partisi Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seçil Mumcuoğlu'nun bir programda Diyanet İşleri Başkanlığı'nı eleştirdiği konuşması sosyal medyada gündem oldu.
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Seçil Mumcuoğlu o konuşmasında Diyanet için 'Atatürk konusunda ciddi farklı bir duruş içerisindeler' dedi.
Mumcuoğlu konuşmasının devamında ise, 'Atatürk'ün kurduğu bir Diyanet, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet. Ama baktığımız zaman kurucusuna ve ülkesine sahip çıkan bir yaklaşım göstermeyen bir kurum olarak görüyoruz' dedi.
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