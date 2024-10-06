Boşuna Gurme Değil: Vedat Milor En Sevdiği ve En Sevmediği Yemekleri Sıraladı

Vedat Milor, Türkiye'nin en tanınmış gurme ve şarap eleştirmenlerinden biri. Gastronomi dünyasına yıllarını vermiş olan Milor, birçok kişiye lezzet yolculuğu konusunda rehberlik yapıyor. İstanbul ve Paris'te eğitim görmüş olan Milor, bu şehirlerin mutfak kültürlerine dair derin bilgisiyle tanınıyor. Ayrıca, samimi tavırlarıyla da Türkiye'nin en sevilen isimlerinden biri.
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Vedat Milor sosyal medyada, her kategoriden en sevdiği ve en sevmediği yemekleri sıraladı.
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Listesinde oldukça ilginç yiyecekler olan Milor'un niş zevkleri elbette şaşırttı. Özellikle favori balığı ve verdiği detayları duyanlar kulaklarına inanamadı.
İşte o video;
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