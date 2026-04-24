Boğa Burçlarını Koltuğa Gömüp Bırakmayacak 15 Bağımlılık Yapan Dizi

Bu İngiliz dönem draması, 20. yüzyıl başlarında Yorkshire'daki aristokrat Crawley ailesinin yaşamını konu alır. IMDB puanı 8.7 olan dizi, Hugh Bonneville, Michelle Dockery ve Maggie Smith'in başrollerini paylaştığı, altı sezon boyunca izleyicileri büyüleyeceği muhteşem dekoru ve kostümleriyle dikkat çeker. Sınıf farklılıkları, aşk hikayeleri ve toplumsal değişimler üzerine kurulu hikayesi, İngiliz malikanesinin debdebeli atmosferinde gelişir.

Boğa burçları için mükemmel olan bu dizi, hem görsel şölen sunar hem de karakterlerin yavaş gelişimini sabırla izleme keyfi verir. The Guardian'dan Rebecca Nicholson, 'Downton Abbey'in büyüsü, her karakterin hikayesine verdiği özen ve görsel zenginliğindeki mükemmeliyette yatıyor' yorumunu yapmıştır.