Boğa Burçlarını Koltuğa Gömüp Bırakmayacak 15 Bağımlılık Yapan Dizi

Merve Ersoy - TV Editörü
24.04.2026 - 14:21 Son Güncelleme: 24.04.2026 - 14:24

Toprak elementinin sağlam temelleri üzerine kurulu Boğa burcu, Venüs'ün güzellik aşkını içinde taşıyan, konforu ve kaliteyi her şeyin üstünde tutan bir karaktere sahip. Bu nedenle Boğa burçları dizi izlerken de aynı prensibi uygular: görsel zenginliği, karakterlerin derinliği ve yavaş yanan ama bırakılamayan hikayeleri tercih ederler. Sabırlı yapıları sayesinde uzun soluklu drama dizilerinde kaybolabilir, lüks dekoru ve güzel kostümleri olan yapımlarda adeta kendilerini evlerinde hissederler. İşte Boğa burcunun estetik zevkini ve konfor ihtiyacını karşılayacak 15 nefis dizi önerisi.

Normal İnsanlar
Normal İnsanlar

The Crown
The Crown

Outlander
Outlander

Succession
Succession

Bridgerton
Bridgerton

The White Lotus
The White Lotus

Big Little Lies
Big Little Lies

Normal People
Normal People

Ted Lasso
Ted Lasso

Downton Abbey
Downton Abbey

Poldark
Poldark

Anne with an E
Anne with an E

The Great
The Great

Gentleman Jack
Gentleman Jack

Call the Midwife
Call the Midwife

Elle Fanning
Paul Mescal
Nicholas Hoult
Olivia Colman
Imelda Staunton
Caitríona Balfe
Maggie Smith
Reese Witherspoon
Shailene Woodley
Nicole Kidman
1. Downton Abbey (2010-2015)

Bu İngiliz dönem draması, 20. yüzyıl başlarında Yorkshire'daki aristokrat Crawley ailesinin yaşamını konu alır. IMDB puanı 8.7 olan dizi, Hugh Bonneville, Michelle Dockery ve Maggie Smith'in başrollerini paylaştığı, altı sezon boyunca izleyicileri büyüleyeceği muhteşem dekoru ve kostümleriyle dikkat çeker. Sınıf farklılıkları, aşk hikayeleri ve toplumsal değişimler üzerine kurulu hikayesi, İngiliz malikanesinin debdebeli atmosferinde gelişir.

Boğa burçları için mükemmel olan bu dizi, hem görsel şölen sunar hem de karakterlerin yavaş gelişimini sabırla izleme keyfi verir. The Guardian'dan Rebecca Nicholson, 'Downton Abbey'in büyüsü, her karakterin hikayesine verdiği özen ve görsel zenginliğindeki mükemmeliyette yatıyor' yorumunu yapmıştır.

2. The Crown (2016-2023)

Netflix'in prestijli yapımı The Crown, 1940'lardan günümüze İngiliz Kraliyet ailesinin özel yaşamını ve politik zorluklarını ele alır. IMDB puanı 8.6 olan dizide Claire Foy, Olivia Colman ve Imelda Staunton gibi usta oyuncular Kraliçe Elizabeth'i canlandırır. Altı sezon boyunca kraliyet protokolleri, aile dramları ve tarihsel olaylar, göz kamaştıran saray dekorları eşliğinde anlatılır.

Boğa burçları bu dizide hem tarihsel derinliği hem de aristokratik yaşamın lüksünü bulacaklar. Variety'den Caroline Framke, 'The Crown, hem görsel ihtişamı hem de karakter gelişimindeki ustalığıyla televizyon tarihinin en etkileyici yapımlarından biri' değerlendirmesini yapmıştır.

3. Bridgerton (2020-2024)

Shonda Rhimes'ın ürettiği bu Regency dönemi romantik draması, Londra yüksek sosyetesindeki Bridgerton ailesinin aşk maceralarını konu alır. IMDB puanı 7.3 olan dizi, Nicola Coughlan, Jonathan Bailey ve Phoebe Dynevor'ın başrollerinde yer aldığı, renkli kostümleri ve gösterişli balo sahneleriyle dikkat çeker. Julia Quinn'in romanlarından uyarlanan hikaye, aşk, entrika ve toplumsal baskıları bir araya getirir.

Bu dizi Boğa burçlarının estetik zevkini tam anlamıyla karşılayacak görsel bir şölen sunar. Entertainment Weekly'den Kristen Baldwin, 'Bridgerton, romantizmi ve görsel güzelliği mükemmel harmoniyle buluşturan bir başyapıt' yorumunu yapmıştır.

4. Outlander (2014-2026)

Diana Gabaldon'ın romanlarından uyarlanan bu tarihsel romantik dizi, II. Dünya Savaşı hemşiresi Claire'in 18. yüzyıl İskoçya'sına seyahat etmesini anlatır. IMDB puanı 8.4 olan yapımda Caitríona Balfe ve Sam Heughan başrolleri paylaşır. Zaman yolculuğu, tarihsel drama ve tutkulu aşk hikayesi, İskoçya'nın büyüleyici manzaraları eşliğinde sekiz sezon boyunca devam eder.

Boğa burçları bu dizide hem görsel güzelliği hem de derin karakter bağlantılarını bulacaklar. The New York Times'tan Mike Hale, 'Outlander, hem epik aşk hikayesi hem de tarihsel detaylardaki titizliğiyle televizyon dramalarının zirvesinde yer alıyor' değerlendirmesini yapmıştır.

5. Big Little Lies (2017-2019)

Liane Moriarty'nin romanından uyarlanan bu dizi, Monterey'deki üç annenin yaşamlarını ve karışık ilişkilerini ele alır. IMDB puanı 8.4 olan yapımda Reese Witherspoon, Nicole Kidman ve Shailene Woodley başrolleri paylaşır. İki sezon süren dizi, gizli sırlar, evlilik problemleri ve arkadaşlık bağlarını, California kıyılarının muhteşem manzarası eşliğinde anlatır.

Bu dizi Boğa burçlarının sevdiği gerçekçi karakter gelişimi ve görsel estetik zenginliği bir arada sunar. Rolling Stone'dan Alan Sepinwall, 'Big Little Lies, kadın karakterlerinin derinliği ve Monterey'in büyüleyici atmosferiyle televizyon dramasının en iyilerinden' yorumunu yapmıştır.

6. The White Lotus (2021-2025)

Mike White'ın yarattığı bu antoloji dizi, lüks tatil beldelerdeki zengin turistlerin hikayelerini konu alır. Murray Bartlett, Jennifer Coolidge ve F. Murray Abraham gibi güçlü oyuncular, satirik dramayı hayata geçirir. Her sezon farklı karakterler ve lokasyonlarla, sınıf farklılıkları ve insan ilişkilerini derinlemesine inceler.

Boğa burçları bu dizide hem lüks yaşam tarzını hem de karakterlerin yavaş gelişen karmaşık ilişkilerini takip etme keyfi bulacaklar. The Washington Post'tan Hank Stuever, 'The White Lotus, sosyal eleştiriyi görsel ihtişamla birleştiren nadide bir televizyon deneyimi sunuyor' değerlendirmesini yapmıştır.

7. Succession (2018-2023)

Jesse Armstrong'un yarattığı bu dizi, medya imparatoru Logan Roy ve çocukları arasındaki güç mücadelesini konu alır. IMDB puanı 8.8 olan yapımda Jeremy Strong, Sarah Snook ve Brian Cox başrolleri paylaşır. Dört sezon boyunca Roy ailesinin iç çekişmeleri, şirket entrikaları ve siyasi manipülasyonlar, lüks yaşam tarzının gösterişli dekorları eşliğinde anlatılır.

Bu dizi Boğa burçlarına hem karmaşık aile dinamiklerini hem de zenginliğin detaylarını sunarak tatmin edici bir izleme deneyimi sağlar. The Atlantic'ten Hannah Giorgis, 'Succession, güç oyunlarını ve aile bağlarını ustalıkla harmanlayarak televizyon dramasının zirvesine ulaşıyor' yorumunu yapmıştır.

8. Normal People (2020)

Sally Rooney'nin romanından uyarlanan bu İrlanda-İngiltere ortak yapımı, Connell ve Marianne'nin lise ve üniversite yıllarındaki karmaşık ilişkisini ele alır. IMDB puanı 8.5 olan dizi, Paul Mescal ve Daisy Edgar-Jones'un etkileyici performanslarıyla dikkat çeker. On iki bölümlük mini dizi, aşk, sınıf farklılıkları ve genç yetişkinliğin zorluklarını İrlanda'nın doğal güzellikleri eşliğinde anlatır.

Boğa burçları bu dizide hem duygusal derinliği hem de yavaş ilerleyen, gerçekçi karakter gelişimini bulacaklar. The Guardian'dan Adrian Horton, 'Normal People, genç aşkın karmaşıklığını ve saf duygusallığını mükemmel dengede sunan bir başyapıt' değerlendirmesini yapmıştır.

9. Ted Lasso (2020-2023)

Jason Sudeikis'in hem başrol hem de yapımcı olduğu bu komedi-drama, Amerikalı futbol antrenörü Ted'in İngiliz futbol takımını çalıştırmaya gelmesini konu alır. IMDB puanı 8.8 olan dizi, Hannah Waddingham ve Brett Goldstein gibi güçlü oyuncularla desteklenir. Üç sezon boyunca iyimserlik, empati ve ikinci şanslar teması, spor dünyasının rekabetçi atmosferinde işlenir.

Bu dizi Boğa burçlarının sevdiği pozitif enerji ve karakterlerin yavaş gelişimini sunarak rahatlatıcı bir izleme deneyimi sağlar. USA Today'den Kelly Lawler, 'Ted Lasso, umudun ve iyiliğin gücünü gösterirken aynı zamanda gerçekçi karakter gelişimi sunuyor' yorumunu yapmıştır.

10. Poldark (2015-2019)

Winston Graham'ın romanlarından uyarlanan bu İngiliz dönemi draması, 18. yüzyıl Cornwall'ında Ross Poldark'ın hayatını konu alır. IMDB puanı 8.3 olan dizide Aidan Turner başrolü canlandırırken, Eleanor Tomlinson ve Heida Reed önemli karakterleri oynar. Beş sezon boyunca aşk üçgenleri, sosyal adaletsizlik ve madencilik endüstrisinin zorlukları, Cornwall'ın çarpıcı kıyı manzaraları eşliğinde anlatılır.

Boğa burçları bu dizide hem romantik drama unsurlarını hem de doğal güzelliklerin tadını çıkarabilecekler. The Telegraph'tan Michael Hogan, 'Poldark, dönem dramasının tüm gerekliliklerini Cornwall'ın büyüleyici manzaralarıyla harmanlıyor' değerlendirmesini yapmıştır.

11. The Great (2020-2023)

Tony McNamara'nın yarattığı bu satirik dönem komedisi, Büyük Catherine'in Rusya tahtına çıkış hikayesini ele alır. IMDB puanı 8.1 olan dizide Elle Fanning ve Nicholas Hoult başrolleri paylaşır. Üç sezon boyunca siyasi entrikalar, saray yaşamının görkemi ve tarihsel olayların komedi unsurlarıyla harmanlanması, 18. yüzyıl Rusya'sının muhteşem dekoru eşliğinde sunulur.

Bu dizi Boğa burçlarına hem görsel zenginliği hem de zekice yazılmış karakterlerin gelişimini sunarak eğlenceli bir deneyim sağlar. The New Yorker'dan Naomi Fry, 'The Great, tarihsel dramayı komediye dönüştürürken görsel ihtişamından ödün vermiyor' yorumunu yapmıştır.

12. Gentleman Jack (2019-2022)

Anne Lister'in günlüklerinden uyarlanan bu İngiliz dönemi draması, 19. yüzyıl Yorkshire'ında yaşayan girişimci kadının hikayesini anlatır. IMDB puanı 8.2 olan dizide Suranne Jones başrolü canlandırır. İki sezon boyunca LGBT+ temalar, iş dünyasındaki mücadeleler ve dönemin sosyal yapısı, Yorkshire'ın pastoral güzellikleri ve dönem mimarisi eşliğinde işlenir.

Boğa burçları bu dizide hem güçlü karakter gelişimini hem de İngiltere kırsalının doğal güzelliklerini bulacaklar. The Times'tan Carol Midgley, 'Gentleman Jack, tarihsel gerçekçiliği ve karakter derinliğini mükemmel dengede sunan olağanüstü bir yapım' değerlendirmesini yapmıştır.

13. Anne with an E (2017-2020)

L.M. Montgomery'nin Anne of Green Gables romanlarından uyarlanan bu Kanada yapımı, 19. yüzyıl sonlarında yetim Anne Shirley'nin hikayesini modernize ederek anlatır. IMDB puanı 8.6 olan dizide Amybeth McNulty başrolü canlandırır. Üç sezon boyunca büyüme hikayeleri, aile bağları ve sosyal adaletsizlik temaları, Prince Edward Island'ın büyüleyici doğal manzaraları eşliğinde işlenir.

Bu dizi Boğa burçlarının sevdiği hem nostaljik atmosferi hem de karakterlerin içten gelişimini sunarak huzur verici bir izleme deneyimi sağlar. The Globe and Mail'den John Doyle, 'Anne with an E, klasik hikayeyi günümüze taşırken doğal güzellik ve karakter gelişiminde ustalık gösteriyor' yorumunu yapmıştır.

14. Call the Midwife (2012-2024)

Jennifer Worth'ün anılarından uyarlanan bu İngiliz dizi, 1950-60'larda Londra'nın East End bölgesinde çalışan ebelerin hikayesini konu alır. IMDB puanı 8.6 olan yapımda Jessica Raine, Jenny Agutter ve Pam Ferris gibi güçlü oyuncular yer alır. On iki sezondur devam eden dizi, doğum hikayeleri, sosyal değişimler ve kadın dayanışmasını, dönemin otantik atmosferi eşliğinde anlatır.

Boğa burçları bu dizide hem duygusal derinliği hem de karakterlerin istikrarlı gelişimini takip etme keyfi bulacaklar.

15. Peaky Blinders (2013-2022)

Steven Knight'ın yarattığı bu İngiliz dönem draması, I. Dünya Savaşı sonrası Birmingham'da faaliyet gösteren Shelby ailesinin suç imparatorluğunu konu alır. IMDB puanı 8.8 olan yapımda Cillian Murphy başrolü canlandırırken, Tom Hardy ve Helen McCrory güçlü yan karakterleri hayata geçirir. Altı sezon boyunca aile sadakati, güç hırsı ve dönemin siyasi çalkantıları, İngiltere'nin kasvetli endüstriyel atmosferi eşliğinde anlatılır.

Boğa burçları bu dizide hem karmaşık aile bağlarını hem de yavaş yanan, her sezon derinleşen karakter hikâyelerini takip etmenin derin keyfini yaşayacaklar. Kostümleri, döneme ait dekoru ve sinematografisiyle görsel bir şölen sunan yapım, konfor koltuğundan kalkmayı imkânsız hale getirecek.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Merve Ersoy
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
