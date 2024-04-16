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"Birini Yeniden Hayata Döndürebilseniz Kimi Seçerdiniz?" Sorusuna Verdiği Cevapla Yürekleri Yakan Amca

"Birini Yeniden Hayata Döndürebilseniz Kimi Seçerdiniz?" Sorusuna Verdiği Cevapla Yürekleri Yakan Amca

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.04.2024 - 16:56

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Hayatımızdaki kişilere hak ettikleri değeri sunmak, onlara olan sevgimizi her fırsatta dile getirmek son derece kıymetli. Her anı birlikte paylaşmanın, duygularımızı açıkça ifade etmenin, sevdiklerimizin ne kadar değerli olduğunu hissettirmenin önemi büyük. Çünkü zaman inanılmaz bir hızda ilerliyor.

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Bir sokak röportajında insanlara "Bugün hayatta olmayan birini geri getirme şansınız olsa, kimi getirirdiniz?" sorusu soruldu.

Bir sokak röportajında insanlara "Bugün hayatta olmayan birini geri getirme şansınız olsa, kimi getirirdiniz?" sorusu soruldu.

Eşini geri getirmek istediğini söyleyen amcanın özlemini ve hislerini dile getirdiği o anlar, sevginin nasıl kıymetli bir şey olduğunu hatırlattı.

Eşini geri getirmek istediğini söyleyen amcanın özlemini ve hislerini dile getirdiği o anlar, sevginin nasıl kıymetli bir şey olduğunu hatırlattı.

İşte o video;

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