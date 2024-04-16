"Birini Yeniden Hayata Döndürebilseniz Kimi Seçerdiniz?" Sorusuna Verdiği Cevapla Yürekleri Yakan Amca

Hayatımızdaki kişilere hak ettikleri değeri sunmak, onlara olan sevgimizi her fırsatta dile getirmek son derece kıymetli. Her anı birlikte paylaşmanın, duygularımızı açıkça ifade etmenin, sevdiklerimizin ne kadar değerli olduğunu hissettirmenin önemi büyük. Çünkü zaman inanılmaz bir hızda ilerliyor.