Metal Tarihindeki Bu Hikayelerin Hangileri Gerçek?

Metal dünyasında o kadar çok şehir efsanesi var ki, bu testte çoğu olayı karıştırman normal. Bir olay kulağa inandırıcı geldiğinde, gerçek olup olmadığını araştırmadan inanmak oldukça kolay. Özellikle black metal tarihi bu konuda tam bir mayın tarlası. Sen de birkaç gerçek olayı, yıllar içinde abartılmış hikayelerle birbirine karıştırmış olabilirsin. Biraz daha eski röportaj ve grup hikayesi okursan metal magazinindeki radarın ciddi şekilde gelişebilir.