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Metal Tarihindeki Bu Hikayelerin Hangileri Gerçek?

etiket Metal Tarihindeki Bu Hikayelerin Hangileri Gerçek?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
27.10.2026 - 22:01
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Metal tarihinde bazı olaylar var ki, ilk duyduğunda “Bunu biri uydurmuş olmalı.” diyorsun. Ama bazen gerçek, şehir efsanesinden bile daha tuhaf olabiliyor. Peki sen, bu hikayelerin hangilerinin gerçekten yaşandığını bulabilecek misin?

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1. Gorgoroth'un 2004'te Polonya'daki konserinde kullanılan gerçek kan ve hayvan kafaları nedeniyle polis soruşturma başlattı.

2. Morbid Angel vokalisti David Vincent, İtalya'da havaalanında gerçek mermi taşıdığı için gözaltına alındı.

3. Emperor'ın eski davulcusu Faust, 1992'de Lillehammer'da bir adamı öldürdüğü için 14 yıl hapse mahkûm edildi.

4. Dissection vokalisti Jon Nödtveidt, 1990'larda işlediği bir cinayet nedeniyle hapse girdi ve çıktıktan sonra Dissection'ı yeniden kurdu.

5. Behemoth vokalisti Nergal, sahnede İncil yırttığı için Polonya'da iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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6. Cradle of Filth'in davulcusu Nicholas Barker, grubun meşhur provokatif tişörtünü giydiği için İngiltere'de gözaltına alındı.

7. Nightwish, Tarja Turunen'i gruptan çıkardığını son konserlerinin hemen ardından kendisine verilen açık bir mektupla duyurdu.

8. Rotting Christ'ın iki kurucu üyesi, 2018'de Gürcistan'a vardıklarında grup isimleri nedeniyle terör şüphesiyle gözaltına alındı.

Her duyduğuna inanıyor gibisin...

Metal dünyasında o kadar çok şehir efsanesi var ki, bu testte çoğu olayı karıştırman normal. Bir olay kulağa inandırıcı geldiğinde, gerçek olup olmadığını araştırmadan inanmak oldukça kolay. Özellikle black metal tarihi bu konuda tam bir mayın tarlası. Sen de birkaç gerçek olayı, yıllar içinde abartılmış hikayelerle birbirine karıştırmış olabilirsin. Biraz daha eski röportaj ve grup hikayesi okursan metal magazinindeki radarın ciddi şekilde gelişebilir.

Metal magazinine hakimsin!

Sen grupların sadece müziklerini değil, başlarından geçen olayları da takip etmişsin. Büyük ihtimalle birçok metal hikayesini daha önce duydun ama bazı şehir efsaneleri seni ters köşeye yatırdı. Özellikle black metal tarihindeki olaylar söz konusu olduğunda gerçek ile abartı arasındaki çizgi bazen gerçekten çok ince. Yine de metal dünyasının magazin tarafına hiç yabancı olmadığını söyleyebiliriz.

Senin bilmediğin yok!

Senin, metal müzikte yıllar içinde efsaneye dönüşen olaylar konusunda ciddi bir arşivin var. Üstelik metal dünyasında anlatılan her hikayeye hemen inanmamayı da öğrenmişsin. Özellikle underground ve extreme metal tarihine meraklı olduğun belli. Senin için bir grubun albümünü dinlemek yetmiyor, “Bunlar bunu kaydederken neler yaşadı?” kısmı da en az müzik kadar önemli.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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