Vincent'ın valizinde bulunan şey gerçek mermi değil, sahne aksesuarı olarak kullandığı sahte mermi kemeriydi. Yine de gözaltına alındı ve hakkında işlem yapıldı.
Metal Tarihindeki Bu Hikayelerin Hangileri Gerçek?
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Metal tarihinde bazı olaylar var ki, ilk duyduğunda “Bunu biri uydurmuş olmalı.” diyorsun. Ama bazen gerçek, şehir efsanesinden bile daha tuhaf olabiliyor. Peki sen, bu hikayelerin hangilerinin gerçekten yaşandığını bulabilecek misin?
1. Gorgoroth'un 2004'te Polonya'daki konserinde kullanılan gerçek kan ve hayvan kafaları nedeniyle polis soruşturma başlattı.
2. Morbid Angel vokalisti David Vincent, İtalya'da havaalanında gerçek mermi taşıdığı için gözaltına alındı.
3. Emperor'ın eski davulcusu Faust, 1992'de Lillehammer'da bir adamı öldürdüğü için 14 yıl hapse mahkûm edildi.
4. Dissection vokalisti Jon Nödtveidt, 1990'larda işlediği bir cinayet nedeniyle hapse girdi ve çıktıktan sonra Dissection'ı yeniden kurdu.
5. Behemoth vokalisti Nergal, sahnede İncil yırttığı için Polonya'da iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.
6. Cradle of Filth'in davulcusu Nicholas Barker, grubun meşhur provokatif tişörtünü giydiği için İngiltere'de gözaltına alındı.
7. Nightwish, Tarja Turunen'i gruptan çıkardığını son konserlerinin hemen ardından kendisine verilen açık bir mektupla duyurdu.
8. Rotting Christ'ın iki kurucu üyesi, 2018'de Gürcistan'a vardıklarında grup isimleri nedeniyle terör şüphesiyle gözaltına alındı.
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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