Bir İçerik Üreticisi 23 Nisan Hakkında Pek Bilinmeyen 3 Gerçeği Anlattı

Furkan Altınkaynak’ın aktardığına göre birçok kişi 23 Nisan’ın en başından beri Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlandığını düşünüyor. Oysa ilk dönemlerde 23 Nisan, yalnızca meclisin açılış günü olan Milli Hakimiyet Bayramı olarak anılıyordu.

Çocukların bayramın merkezine yerleşmesi ise 1927 yılında başladı. Hatta 1929 kutlamalarında çocuklar ellerinde pankartlarla alanlara çıkarak hak taleplerini dile getirdi. Eşit gıda istemeleri, ağır işlerde çalıştırılmak istememeleri ve sokakta kalan çocuklara barınma talep etmeleri dönemin en çarpıcı detayları arasında gösteriliyor.

Videoda anlatılan ikinci başlık ise şefkat ücreti oldu. O yıllarda savaşta babasını kaybetmiş yetim çocuklara destek sağlamak amacıyla rozetler ve pullar satıldı. Daha sonra belirli tarihler arasında mektup, posta ve telgraflardan alınan ücretlerle çocuklara yardım edildiği aktarıldı.

Ayrıca aynı hafta boyunca çocukların ulaşım araçlarından ve bazı sosyal alanlardan ücretsiz yararlanabildiği ifade edildi. Üçüncü detayda ise kutlamaların dönemin Milli Eğitim yapısı yerine Himaye-i Etfal Cemiyeti tarafından organize edildiği anlatıldı. Çünkü asıl amaç yalnızca şenlik düzenlemek değil, savaş sonrası zor durumda kalan çocukları hayata bağlamaktı.