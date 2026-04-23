article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisi 23 Nisan Hakkında Pek Bilinmeyen 3 Gerçeği Anlattı

Bir İçerik Üreticisi 23 Nisan Hakkında Pek Bilinmeyen 3 Gerçeği Anlattı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.04.2026 - 19:54

İçerik Devam Ediyor

23 Nisan denince çoğu kişinin aklına çocuk şenlikleri ve törenler geliyor. Ancak bayramın geçmişinde çok daha derin hikâyeler yer alıyor. İçerik üreticisi Furkan Altınkaynak, sosyal medyada 'furkanning' kullanıcı adıyla paylaştığı videoda az bilinen detayları anlattı. Söyledikleri kısa sürede dikkat çekti. Özellikle geçmiş yıllardaki kutlamalar duyanları şaşırttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

23 Nisan’ın ilk yıllarında çocuklar sadece kutlama yapmıyordu

23 Nisan’ın ilk yıllarında çocuklar sadece kutlama yapmıyordu

Furkan Altınkaynak’ın aktardığına göre birçok kişi 23 Nisan’ın en başından beri Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlandığını düşünüyor. Oysa ilk dönemlerde 23 Nisan, yalnızca meclisin açılış günü olan Milli Hakimiyet Bayramı olarak anılıyordu. 

Çocukların bayramın merkezine yerleşmesi ise 1927 yılında başladı. Hatta 1929 kutlamalarında çocuklar ellerinde pankartlarla alanlara çıkarak hak taleplerini dile getirdi. Eşit gıda istemeleri, ağır işlerde çalıştırılmak istememeleri ve sokakta kalan çocuklara barınma talep etmeleri dönemin en çarpıcı detayları arasında gösteriliyor.

Videoda anlatılan ikinci başlık ise şefkat ücreti oldu. O yıllarda savaşta babasını kaybetmiş yetim çocuklara destek sağlamak amacıyla rozetler ve pullar satıldı. Daha sonra belirli tarihler arasında mektup, posta ve telgraflardan alınan ücretlerle çocuklara yardım edildiği aktarıldı. 

Ayrıca aynı hafta boyunca çocukların ulaşım araçlarından ve bazı sosyal alanlardan ücretsiz yararlanabildiği ifade edildi. Üçüncü detayda ise kutlamaların dönemin Milli Eğitim yapısı yerine Himaye-i Etfal Cemiyeti tarafından organize edildiği anlatıldı. Çünkü asıl amaç yalnızca şenlik düzenlemek değil, savaş sonrası zor durumda kalan çocukları hayata bağlamaktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın