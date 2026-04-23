Haberler
Genel Kültür
Tarih
Dünyanın İlk ve Tek Çocuk Bayramı 23 Nisan Nasıl Doğdu?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.04.2026 - 07:48

23 Nisan denince akla bugün çocukların neşesi geliyor. Oysa bu özel günün çıkış noktası önce milli egemenlikti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla başlayan süreç zamanla farklı anlam kazandı. Atatürk’ün çocuklara verdiği değer, bayramın yönünü değiştirdi. 

Böylece yalnızca Türkiye için değil, dünya için de özel gün ortaya çıktı. Gelin bakalım...

Her şey Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla başladı

23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları, Milli Mücadele’yi daha güçlü şekilde yürütmek için bağımsız yönetim organına ihtiyaç duyuyordu. Meclisin açılması, milli iradenin resmen ortaya konduğu en önemli adımlardan biri olarak kabul edildi.

Bu nedenle 23 Nisan kısa süre sonra bayram olarak anılmaya başladı. 1921 yılında çıkarılan düzenlemeyle tarih, ülkenin ilk milli bayramı olarak kabul edildi. İlk yıllarda günün odağında çocuklar değil, egemenlik ve bağımsızlık vurgusu yer alıyordu. Resmi kayıtlarda ise “23 Nisan Milli Bayramı” adı kullanılıyordu.

Çocuk Esirgeme Kurumu süreci değiştirdi, Atatürk destek verdi

1921 yılında Ankara’da Himaye-i Etfal Cemiyeti kuruldu. Günümüzde Çocuk Esirgeme Kurumu olarak bilinen yapı, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmayı amaçlıyordu. Özellikle 23 Nisan yaklaşırken yardım kampanyaları düzenleniyor, gazetelerde çağrılar yapılıyordu.

Yürütülen çalışmalar Mustafa Kemal Atatürk’ün de dikkatini çekti. Atatürk, çocuklara yönelik çabaları destekledi ve 23 Nisan kutlamalarının çocuklarla birlikte anılmasına katkı sundu. Böylece bayram yalnızca siyasi anlam taşımaktan çıktı, sevgi ve geleceğe umut mesajı veren güne dönüşmeye başladı.

1927’de Çocuk Bayramı oldu, sonra tüm dünyaya yayıldı

1927 yılına gelindiğinde Himaye-i Etfal Cemiyeti daha kapsamlı adım attı ve 23 Nisan’ı Çocuk Bayramı olarak duyurdu. Aynı yıl Atatürk, çocukları makamında ağırladı ve kutlamalara özel destek verdi. Şehirlerde öğrenciler ile çocukların yoğun katılım gösterdiği törenler düzenlendi.

Bu gelişmeler sonrası 23 Nisan halk arasında çocuk bayramı olarak benimsenmeye başladı. Resmi adı ise 1981 yılında '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' olarak belirlendi. Sonraki yıllarda farklı ülkelerden çocukların da katılımıyla kutlanan gün, dünya barışının ve kardeşliğin simgelerinden biri haline geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 106. yılı kutlu olsun! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın; neşe, umut ve çocuk kahkahası ile geçmesi dileğiyle!

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın