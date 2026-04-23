Dünyanın İlk ve Tek Çocuk Bayramı 23 Nisan Nasıl Doğdu?

23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları, Milli Mücadele’yi daha güçlü şekilde yürütmek için bağımsız yönetim organına ihtiyaç duyuyordu. Meclisin açılması, milli iradenin resmen ortaya konduğu en önemli adımlardan biri olarak kabul edildi.

Bu nedenle 23 Nisan kısa süre sonra bayram olarak anılmaya başladı. 1921 yılında çıkarılan düzenlemeyle tarih, ülkenin ilk milli bayramı olarak kabul edildi. İlk yıllarda günün odağında çocuklar değil, egemenlik ve bağımsızlık vurgusu yer alıyordu. Resmi kayıtlarda ise “23 Nisan Milli Bayramı” adı kullanılıyordu.