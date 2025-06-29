onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Gıda Mühendisi Şarküteri Ürünleri Hakkında Konuştu: "Hindi Salam Neden Pembe?"

Bir Gıda Mühendisi Şarküteri Ürünleri Hakkında Konuştu: "Hindi Salam Neden Pembe?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.06.2025 - 15:43

İçerik Devam Ediyor

Sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri hiç şüphesiz sağlıklı beslenmedir. Vücudumuzun düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve hastalıklara karşı direnç gösterebilmesi için dengeli ve düzenli bir beslenme programına ihtiyaç duyar. Bu nedenle, sağlıklı ve dengeli beslenme, hayatımızın her aşamasında büyük bir önem taşır. İyi bir yaşam kalitesi ve uzun ömür için, besin değeri yüksek, taze ve doğal gıdalar tüketmemiz önemli. Ayrıca, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını çocuk yaşta edinmek, ileriki yaşlarda karşılaşabileceğimiz birçok sağlık sorununu önleyebilir. Peki çocukların en sevdiği yiyecekler olan salam, sosis gibi şarküteri ürünleri ne kadar sağlıklı? Bir gıda mühendisi hindi salam hakkında açıklama yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Hindi salam neden pembe?"

"Hindi salam neden pembe?"

Hindi eti bu kadar pembe olmamasına rağmen, salamların neden pembe olduğunu sorgulayan kadın, içerdikleri boya maddelerine dikkat çekti. Ayrıca içerdikleri yağ oranını da belirterek, protein miktarı ya da pratik oldukları için tüketenleri de uyardı.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın