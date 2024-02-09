Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahının 'Fıtıkları Kralı' Şarkısıyla Paylaştığı Tanıtım Filmi Tepki Çekti

Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Op. Dr. Fatih Kırar isimli doktorun Instagram hesabında yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
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Intagram hesabında yazana göre 'Ünlü futbolcu Morientes'in doktoru' olan Fatih Kırar'ın yaptığı paylaşımda 'Fıtıkların kralı' şarkısında dans ettiği anlar görülüyor.
'Fıtıkların kralı' Fatih Kırar'ın sosyal medya tanıtımları için paylaştığı videoda Hülyanur isimli bir hastasını tedavi ettiğini söylüyor. Paylaşılan video ise sosyal medyada tepki çekti.
Instagram hesabında yapılan paylaşımda tedavisi yapılan hasta için ise şunlar söylendi: 👇
İşte o doktorun sosyal medyada tepki çeken paylaşımı: 👇
O videoya gelen yorumlar: 👇
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