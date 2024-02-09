Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahının 'Fıtıkları Kralı' Şarkısıyla Paylaştığı Tanıtım Filmi Tepki Çekti

Hülyanur Hanım, 20 yaşından beri fıtık ağrısı çekiyordu. 1.5 yıl önce fıtığı patladı. Buna bağlı olarak kambur ve ayağı aksayarak yürüyebiliyordu. Tam bu noktadayken bizlere ulaştı ve Ameliyatsız tedavimiz Regresyon ve Robotik Lazer Tedavimizi uyguladık. Sonuç mu? Tabii ki mükemmel!

Hülyanur Hanım 25 yıl boyunca hayatını mahveden fıtıktan tamamen kurtuldu! Şimdi sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşamına devam ediyor. Hülyanur Hanım’ın hikayesi, hayatta umutsuz görünen durumların bile nasıl dönüştürülebileceğini gösteriyor. Sağlıklı günler dileriz!