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Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahının 'Fıtıkları Kralı' Şarkısıyla Paylaştığı Tanıtım Filmi Tepki Çekti

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahının 'Fıtıkları Kralı' Şarkısıyla Paylaştığı Tanıtım Filmi Tepki Çekti

Doktor Fıtık
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 13:09

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Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Op. Dr. Fatih Kırar isimli doktorun Instagram hesabında yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

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Intagram hesabında yazana göre 'Ünlü futbolcu Morientes'in doktoru' olan Fatih Kırar'ın yaptığı paylaşımda 'Fıtıkların kralı' şarkısında dans ettiği anlar görülüyor.

Intagram hesabında yazana göre 'Ünlü futbolcu Morientes'in doktoru' olan Fatih Kırar'ın yaptığı paylaşımda 'Fıtıkların kralı' şarkısında dans ettiği anlar görülüyor.

'Fıtıkların kralı' Fatih Kırar'ın sosyal medya tanıtımları için paylaştığı videoda Hülyanur isimli bir hastasını tedavi ettiğini söylüyor. Paylaşılan video ise sosyal medyada tepki çekti.

'Fıtıkların kralı' Fatih Kırar'ın sosyal medya tanıtımları için paylaştığı videoda Hülyanur isimli bir hastasını tedavi ettiğini söylüyor. Paylaşılan video ise sosyal medyada tepki çekti.

Instagram hesabında yapılan paylaşımda tedavisi yapılan hasta için ise şunlar söylendi: 👇

Instagram hesabında yapılan paylaşımda tedavisi yapılan hasta için ise şunlar söylendi: 👇

Hülyanur Hanım, 20 yaşından beri fıtık ağrısı çekiyordu. 1.5 yıl önce fıtığı patladı. Buna bağlı olarak kambur ve ayağı aksayarak yürüyebiliyordu. Tam bu noktadayken bizlere ulaştı ve Ameliyatsız tedavimiz Regresyon ve Robotik Lazer Tedavimizi uyguladık. Sonuç mu? Tabii ki mükemmel!

Hülyanur Hanım 25 yıl boyunca hayatını mahveden fıtıktan tamamen kurtuldu! Şimdi sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşamına devam ediyor. Hülyanur Hanım’ın hikayesi, hayatta umutsuz görünen durumların bile nasıl dönüştürülebileceğini gösteriyor. Sağlıklı günler dileriz!

İşte o doktorun sosyal medyada tepki çeken paylaşımı: 👇

O videoya gelen yorumlar: 👇

O videoya gelen yorumlar: 👇
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Boris

hoca iyi ki jinekolog değil

hedefsizkitle

Uff sosyal medya yaygınlaştıkça insanlar kendini ve işini pazarlama derdine düştü. En çok reklam yapan iyi hiç reklam yapmayan kötü oldu! Halbuki takdir edil... Devamını Gör

mdXPro Pro

memlekette sirayet etmiş bi manyaklık hali var genel olarak.