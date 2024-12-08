Belediye Başkanından Kutlama Yapan Suriyelilere 2 Dilde Tek Yön Bilet Teklifi: "Birimimize Başvurabilirsiniz"

Beşar Esad'ın Suriye'yi terk etmesi, Türkiye'deki Suriye vatandaşları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Bazı illerde sokağa çıkan Suriyeliler, Esad'ın gidişini kutlamak için bayraklarla yürüyerek sloganlar attı. Kutlamaların adresinden biri olan İzmir'in Torbalı ilçesinde ise Belediye Başkanı Övünç Demir'den Suriyelilere ilginç bir teklif geldi. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Demir, Türkçe ve Arapça olarak, 'Bu akşam Torbalı’da sevinç nidaları atarak kutlama yapan Suriyeli kardeşlerim; Torbalı Belediyesi olarak öncelikle çocuklu aileler olmak üzere size bir yılbaşı sürprizi yapmak istiyoruz. Yarın itibari ile tek yön otobüs biletleriniz için halkla ilişkiler birimimize başvurabilirsiniz.' mesajını paylaştı.
13 yıl süren iç savaş sonrası ülkeyi terk eden Beşar Esad yönetiminin ardından Suriye yönetimi muhaliflerin eline geçti.
Haber, Türkiye'deki pek çok kentte yaşayan Suriye vatandaşları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Bayraklar ve sloganlarla Torbalı'da yürüyen gruba ise belediye başkanından ilginç bir teklif geldi.
Suriyelilerin görüntülerini sosyal medya hesabından Arapça ve Türkçe mesajla paylaşan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "Bu akşam Torbalı’da sevinç nidaları atarak kutlama yapan Suriyeli kardeşlerim; Torbalı Belediyesi olarak öncelikle çocuklu aileler olmak üzere size bir yılbaşı sürprizi yapmak istiyoruz. Yarın itibari ile tek yön otobüs biletleriniz için halkla ilişkiler birimimize başvurabilirsiniz." dedi.
Demir'in sosyal medya hesabından paylaştığı video;
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