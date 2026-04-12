Baskın Yapılmıştı: Çorum Fk Futbolcuları Ünlü Mekandan Çıkarken Görüntülendi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.04.2026 - 11:32

Dün gece emniyet güçlerinin eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirdiği denetimler kapsamında, Bebek'teki popüler bir işletmenin de aralarında bulunduğu 4 adrese baskın yapıldı.

Operasyon sırasında içerideki müşteriler tahliye edilirken, Bebek'teki mekandan ayrılanlar arasında Çorum FK oyuncularının da olduğu görüldü. Bir anda kendilerini kapıda bulan futbolcular, neye uğradıklarını şaşırdıkları o anlarda kameralara yansıdı.

"Bilmiyorum, neler oldu burada?"

Baskın sırasında mekanda bulunan Danijel Aleksić ve Alfredo Fredy Ribeiro şaşkınlıkla dışarı çıktı. Neler olduğunu bilmediğini belirten futbolcu, ceketi ile yüzünü gizlemeye çalıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili şu açıklamada bulundu;

“İstanbul İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde ilimiz dahilinde 17, il dışında 1 ve yurtdışında 6 şüpheli olmak üzere toplamda 24 şüphelinin yakalanmasına ve belirlenen 4  işletmede arama yapılmasına yönelik 11.04.206 günü saat 23:00 itibariyle operasyonlar icra edilmiştir.

Yapılan operasyonlar sonucunda ilimiz dahilinde adresi bulunan 17 şüpheli gözaltına alınmış, bahse konu işletmelerde arama işlemi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan aramalar sırasında bir işletmede Kasten Yaralama suçundan aranan 1 şahıs yakalanmış, ilgili polis merkezine teslim edilmiş olup yakalanan şahısların adli işlemleri ilgili birimlerce yapılmaktadır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen faaliyetler ve adli işlemler titizlikle sürdürülmekte olup soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir.”

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
