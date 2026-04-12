Baskın Yapılmıştı: Çorum Fk Futbolcuları Ünlü Mekandan Çıkarken Görüntülendi

Baskın sırasında mekanda bulunan Danijel Aleksić ve Alfredo Fredy Ribeiro şaşkınlıkla dışarı çıktı. Neler olduğunu bilmediğini belirten futbolcu, ceketi ile yüzünü gizlemeye çalıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili şu açıklamada bulundu;

“İstanbul İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde ilimiz dahilinde 17, il dışında 1 ve yurtdışında 6 şüpheli olmak üzere toplamda 24 şüphelinin yakalanmasına ve belirlenen 4 işletmede arama yapılmasına yönelik 11.04.206 günü saat 23:00 itibariyle operasyonlar icra edilmiştir.

Yapılan operasyonlar sonucunda ilimiz dahilinde adresi bulunan 17 şüpheli gözaltına alınmış, bahse konu işletmelerde arama işlemi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan aramalar sırasında bir işletmede Kasten Yaralama suçundan aranan 1 şahıs yakalanmış, ilgili polis merkezine teslim edilmiş olup yakalanan şahısların adli işlemleri ilgili birimlerce yapılmaktadır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen faaliyetler ve adli işlemler titizlikle sürdürülmekte olup soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir.”