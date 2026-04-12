Ünlü Operasyonunda Hareketli Gece: Üç Mekanda Arama Yapıldı, Cem Adrian ve Samet Liçina'ya Gözaltı Kararı!
Ünlülere yönelik operasyonda dün gece çok sayıda ünlü hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonda aralarında İlker İnanoğlu, Cem Adrian, Mika Slowana, Özlem Parlu, Elif Karaarslan ve Samet Liçina hakkında gözaltına kararı verildi.
Gözaltı kararlarının yanı sıra Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından ünlü üç gece mekanına baskın düzenlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında dün gece yeni gözaltı kararları verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, ünlü mekanlara operasyon düzenlendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın