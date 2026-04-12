Ünlü Operasyonunda Hareketli Gece: Üç Mekanda Arama Yapıldı, Cem Adrian ve Samet Liçina'ya Gözaltı Kararı!

Ünlü Operasyonunda Hareketli Gece: Üç Mekanda Arama Yapıldı, Cem Adrian ve Samet Liçina'ya Gözaltı Kararı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.04.2026 - 09:00

Ünlülere yönelik operasyonda dün gece çok sayıda ünlü hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonda aralarında İlker İnanoğlu, Cem Adrian, Mika Slowana, Özlem Parlu, Elif Karaarslan ve Samet Liçina hakkında gözaltına kararı verildi. 

Gözaltı kararlarının yanı sıra Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından ünlü üç gece mekanına baskın düzenlendi.

Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında dün gece yeni gözaltı kararları verildi.

Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında dün gece yeni gözaltı kararları verildi.

İlker İnanoğlu, Cem Adrian, Mika Slowana, Özlem Parlu, Elif Karaarslan ve Samet Liçina hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı kararı çıkarılan isimlerden Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'nun yurt dışında olduğu öğrenildi. Mika Slowana, Özlem Parlu, Elif Karaarslan ve Samet Liçina ise dün gece gözaltına alındı.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, ünlü mekanlara operasyon düzenlendi.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, ünlü mekanlara operasyon düzenlendi.

Mekanlarda üst araması ve kimlik kontrolü yapılırken Lucca isimli mekanın sahibi Cem Mirap bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Lucca'nın ardından Beşiktaş Etiler'deki Kütüphane ve Terapi isimli mekanlara da baskın yapıldı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
