Site Aidatlarına Sınırlama Getirecek Düzenleme Meclise Geliyor

Kanun teklifiyle Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yöneticilerin görevlerini düzenleyen hükümde değişikliğe gidiliyor. Yeni düzenlemeye göre yöneticiler; bakım, onarım, temizlik, asansör ve ısıtma gibi giderler ile sigorta için gerekli avansı, yönetim planında belirtilen tarihte, bu tarih yoksa her yılın ilk ayında, işletme projesi onaylanana kadar kat maliklerinden toplamakla yükümlü olacak.