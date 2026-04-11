article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Site Aidatlarına Sınırlama Getirecek Düzenleme Meclise Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.04.2026 - 22:42

Ocak ayında Meclis’e sunulan ve Bayındırlık ve İmar Komisyonu’ndan geçtikten sonra beklemeye alınan, site aidatlarına sınırlama getiren düzenlemeyi içeren yasa teklifinin gelecek hafta Genel Kurul’da görüşülerek yasalaştırılması planlanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fahiş site aidatları giderek artmaya başladı.

Ekonomim’den Canan Sakarya’nın haberine göre, fahiş site aidat artışlarını sınırlamayı ve yönetimlerdeki keyfi uygulamaları önlemeyi amaçlayan kanun teklifi için süreç hızlandı. AKP kaynakları, özellikle İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde site genel kurullarının mayıs ayında yapılacağını belirterek, düzenlemenin bu tarihten önce yasalaştırılmasının planlandığını ifade etti.

Yeni düzenlemeye dair detaylar da netleşmeye başladı.

Kanun teklifiyle Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yöneticilerin görevlerini düzenleyen hükümde değişikliğe gidiliyor. Yeni düzenlemeye göre yöneticiler; bakım, onarım, temizlik, asansör ve ısıtma gibi giderler ile sigorta için gerekli avansı, yönetim planında belirtilen tarihte, bu tarih yoksa her yılın ilk ayında, işletme projesi onaylanana kadar kat maliklerinden toplamakla yükümlü olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın