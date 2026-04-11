50 Milyon Android Telefonda Güvenlik Açığı Tespit Edildi

Microsoft, 50 milyondan fazla Android kullanıcısını etkileyen bir güvenlik açığını tespit etti. Açığın özellikle kripto para cüzdanı uygulamalarını doğrudan etkilediği belirtildi. Araştırmalara göre bu uygulamaların toplam kurulum sayısı 30 milyonu aşarken, diğer uygulamalarla birlikte risk altındaki toplam sayının 50 milyonu geçtiği ifade ediliyor.

Söz konusu zafiyetin, kötü niyetli bir uygulamanın aynı cihazdaki başka bir uygulamanın yetkilerini kullanarak sistem güvenlik sınırlarını aşmasına imkân tanıdığı; bunun da kullanıcı verilerine izinsiz erişim riskini beraberinde getirdiği bildirildi.