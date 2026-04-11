article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
50 Milyon Android Telefonda Güvenlik Açığı Tespit Edildi

Hakan Karakoca
11.04.2026 - 20:49

Microsoft güvenlik araştırmacıları, Android ekosistemini etkileyen kritik bir güvenlik açığını tespit etti. Yaygın kullanılan üçüncü taraf bir yazılım geliştirme kiti (SDK) olan EngageLab SDK’da bulunan zafiyetin, 50 milyondan fazla Android kullanıcısını potansiyel risk altına soktuğu bildirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

50 milyondan fazla kullanıcıyı ilgilendiriyor.

Microsoft, 50 milyondan fazla Android kullanıcısını etkileyen bir güvenlik açığını tespit etti. Açığın özellikle kripto para cüzdanı uygulamalarını doğrudan etkilediği belirtildi. Araştırmalara göre bu uygulamaların toplam kurulum sayısı 30 milyonu aşarken, diğer uygulamalarla birlikte risk altındaki toplam sayının 50 milyonu geçtiği ifade ediliyor.

Söz konusu zafiyetin, kötü niyetli bir uygulamanın aynı cihazdaki başka bir uygulamanın yetkilerini kullanarak sistem güvenlik sınırlarını aşmasına imkân tanıdığı; bunun da kullanıcı verilerine izinsiz erişim riskini beraberinde getirdiği bildirildi.

Araştırmacılara göre saldırganlar, cihazda yüklü kötü amaçlı bir uygulama üzerinden bu açığı istismar ederek hedef uygulamaların iç dizinlerine erişim sağlayabiliyor. Bu durum, kişisel veriler, kullanıcı kimlik bilgileri ve finansal bilgiler gibi son derece hassas verilerin açığa çıkmasına neden olabilecek ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor.

Sorunun temelinde, EngageLab SDK’nın uygulama içi güvenli ortamda çalışmasına rağmen dışarıdan gelen bazı komutları yeterince doğrulamadan “güvenilir” olarak kabul etmesi yer alıyor. Bu durum, normalde faydalı bir geliştirme aracı olan SDK’yı potansiyel bir saldırı vektörüne dönüştürüyor.

Açığın özellikle 30 milyondan fazla indirmeye sahip kripto para uygulamalarında tespit edilmesi ise güvenlik riskinin boyutunu daha da kritik hale getiriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın