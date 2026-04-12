article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İbrahim Tatlıses'ten Oğlu Ahmet'e Zehir Zemberek Sözler: "Zehir Zıkkım Olsun!"

Merve Ersoy - TV Editörü
12.04.2026 - 10:20

Safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses yoğun bakıma alınmıştı. Hastanede tedavisi süren İbrahim Tatlıses'in son hali görüntülenmiş ve doktorlarından sağlık durumuyla ilgili açıklama gelmişti. 

Uzun süredir küslükleriyle gündeme gelen oğlu Ahmet Tatlıses, 'Babamı hasta ettiler' demişti. İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e zehir zemberek sözler sarf etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in safra kesesi kaynaklı bir enfeksiyon geçirdiği ve ameliyata alındığı açıklanmıştı.

Başhekim Dr. Engin Çakmakçı, Tatlıses'in sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada ünlü isim hakkında açıklama yapmıştı. Tedbir amaçlı yoğun bakımda tedavisi süren İbrahim Tatlıses'in son hali dün yayınlanmıştı.

İbrahim Tatlıses'in hastaneye kaldırılmasının ardından gözler uzun süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses'e çevrilmişti.

Babasının aldırdığı önlem nedeniyle elektronik kelepçe taşıyor ve 3 kilometreden fazla yaklaşamayan Ahmet Tatlıses, “Babamın durumunu basından öğrendim, bu çok ağrıma gitti. Orada yatan İbrahim Tatlıses, neden aranmadık? 3 kilometre yolu 6 dakikada geldim… ‘Oğlum gelsin’ demiş. Duygusal anlar yaşandı, ikimiz de hıçkıra hıçkıra ağladık. Burnum patladı, çok kanadı... Beyin kanaması olabilirdi. 1,5 saat müdahale ettiler. Babamın durumu çok ağırdı, değerleri düşmüştü ama şimdi daha iyi sanırım. Etrafında 3-4 kişi var, onu hasta ettiler. Çalışmak zorunda değil… Bu paralar nereye gidiyor?” açıklamasında bulunmuştu.

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet'e, '4 tane evi sattın, yedin; zehir zıkkım olsun... Parayı babama götüreceğim diye kandırdın, 5 dairenin parası nerede? 7 dükkân verdim, hepsini batırdın!” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
8
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın