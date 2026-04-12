İbrahim Tatlıses'ten Oğlu Ahmet'e Zehir Zemberek Sözler: "Zehir Zıkkım Olsun!"

Babasının aldırdığı önlem nedeniyle elektronik kelepçe taşıyor ve 3 kilometreden fazla yaklaşamayan Ahmet Tatlıses, “Babamın durumunu basından öğrendim, bu çok ağrıma gitti. Orada yatan İbrahim Tatlıses, neden aranmadık? 3 kilometre yolu 6 dakikada geldim… ‘Oğlum gelsin’ demiş. Duygusal anlar yaşandı, ikimiz de hıçkıra hıçkıra ağladık. Burnum patladı, çok kanadı... Beyin kanaması olabilirdi. 1,5 saat müdahale ettiler. Babamın durumu çok ağırdı, değerleri düşmüştü ama şimdi daha iyi sanırım. Etrafında 3-4 kişi var, onu hasta ettiler. Çalışmak zorunda değil… Bu paralar nereye gidiyor?” açıklamasında bulunmuştu.

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet'e, '4 tane evi sattın, yedin; zehir zıkkım olsun... Parayı babama götüreceğim diye kandırdın, 5 dairenin parası nerede? 7 dükkân verdim, hepsini batırdın!” dedi.