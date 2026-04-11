Işın Karaca Yunanistan'a Alınmama Nedenini Açıkladı!

Işın Karaca Yunanistan'a Alınmama Nedenini Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.04.2026 - 19:38

Güçlü sesi ve kendine has yorumu ile yıllardır müzik dünyasında adından söz ettiren Işın Karaca, bu kez sahne performanslarıyla değil yaşadığı bir olayla gündemde. Ünlü şarkıcı Yunanistan’a girişine izin verilmediğini açıkladı. Karaca’nın paylaştığı detaylar ise dikkat çekti.

Türk müziğinin en güçlü kadın vokallerinden biri olan Işın Karaca, yıllardır “Başka Bahar”, “Yetinmeyi Bilir Misin?” ve “Aramıza Yollar” gibi hit parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Türk müziğinin en güçlü kadın vokallerinden biri olan Işın Karaca, yıllardır “Başka Bahar”, “Yetinmeyi Bilir Misin?” ve “Aramıza Yollar” gibi hit parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Sahne performansı ve güçlü yorumu sayesinde müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Karaca, sadece kariyeriyle değil zaman zaman yaptığı açıklamalarla da gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak ise bu kez müziğiyle değil, yaşadığı bir olayla konuşulmaya başlandı. Ünlü şarkıcının Yunanistan’a girişine izin verilmediği ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, ailesiyle birlikte turistik amaçla gittiği Atina’da pasaport kontrolünde durdurulduğunu ve ülkeye girişine izin verilmeyerek geri gönderildiğini açıkladı.

İlginç olan detay ise eşi ve kızının ülkeye giriş yapabilmesi, sadece Karaca’nın geri çevrilmesi oldu. 

Karaca, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşarak havalimanında saatlerce bekletildiğini açıkladı.

Karaca’nın iddiasına göre bu durumun sebebi, 2024 yılında Yunanistan’ın Gümülcine (Komotini) şehrinde verdiği konser. Karaca, o konserde İzmir Marşı’nı seslendirdiği ve sahnede “Ne mutlu Türk’üm diyene” dediği için Yunanistan tarafından kara listeye alındığını söyledi. 

Sanatçı, kendisine gösterilen resmi belgede de bu durumun gerekçe olarak sunulduğunu ifade etti.

Karaca yaşadığı duruma tepki göstererek şunları söyledi: 'Turist olarak geldik, bu muameleyi gördük. Bu artık kişisel değil, milli bir mesele.”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
