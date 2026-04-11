İbrahim Tatlıses’in Doktoru Konuştu: Ameliyat Sonrası Kritik Süreç!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.04.2026 - 16:44

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler peş peşe gelmeye devam ediyor. Safra kesesi kaynaklı ciddi bir enfeksiyon nedeniyle ameliyata alınan Tatlıses’in operasyon süreci ve son durumu, doktoru Prof. Dr. Bilgi Baca’nın açıklamalarıyla netlik kazandı.

Reklam

Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş ve tansiyon düşüklüğü şikayetiyle hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses’in sağlık durumunun aslında sandığımızdan daha ciddi olduğu ortaya çıktı.

Yapılan tetkiklerde ünlü sanatçının rahatsızlığının safra kesesi iltihabına bağlı ciddi bir enfeksiyon olduğu belirlenmişti.

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre Tatlıses, birkaç gün boyunca yoğun bakımda takip edildi ve antibiyotik tedavisi uygulandı. Enfeksiyon kontrol altına alındıktan sonra ise ameliyat kararı alındı.

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca, operasyonun detaylarını paylaştı.

Sabah saatlerinde ameliyata alınan Tatlıses’in durumunun “komplike safra kesesi vakası” olduğu belirtilirken, ciddi enfeksiyon nedeniyle operasyonun riskli olduğu vurgulandı.

Doktorun açıklamasına göre ameliyat başarılı geçti; ancak süreç hâlâ kritik. Operasyonun basit bir müdahale olmaması nedeniyle Tatlıses’in yoğun bakımda takibinin süreceği, her şey yolunda giderse önümüzdeki hafta taburcu edilmesinin planlandığı belirtildi.

İlginizi Çekebilir:

Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
