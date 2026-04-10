Yaz Gelmeden İmaj Tazeledi: İşte Melisa Aslı Pamuk’un Yeni Hali

2011 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Pamuk, ardından Türkiye’yi Miss Universe’te temsil ederek dikkatleri üzerine çekti. Ancak onu asıl yıldız yapan şey oyunculuk kariyeri oldu.

Yer aldığı projelerle kısa sürede büyük bir çıkış yakalayan güzel oyuncu; özellikle Kara Sevda, Çarpışma ve Hayaller ve Hayatlar gibi yapımlardaki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Güzelliği kadar ekran karizmasıyla da konuşulan Pamuk, hem televizyon hem de dijital projelerde istikrarlı bir şekilde yer alarak popülerliğini korumayı başardı.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz dönemde sürpriz bir kararla Yusuf Yazıcı ile hayatını birleştirdi.

Çiftin mutluluğu bununla da sınırlı kalmadı. Kısa süre sonra anne olan Pamuk, dünyaya gelen oğluna Milan adını verdi. Anne olduktan sonra hayatında yeni bir sayfa açan oyuncu, bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelmeye devam etti.