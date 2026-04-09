İbrahim Tatlıses'in Oğlu Ahmet Tatlıses’ten Çarpıcı Açıklamalar: “Beyin Kanaması Olabilirdi!"

İbrahim Tatlıses'in Oğlu Ahmet Tatlıses’ten Çarpıcı Açıklamalar: “Beyin Kanaması Olabilirdi!"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.04.2026 - 13:26

İbrahim Tatlıses’in hastaneye kaldırılmasıyla birlikte sadece sağlık durumu değil, aile içinde yıllardır süren küslük de yeniden gündeme geldi. Özellikle oğlu Ahmet Tatlıses ile yaşananlar ve hastanede gerçekleşen duygusal buluşma dikkat çekerken, Tatlıses cephesinden gelen açıklamalar da olay yarattı.

İbrahim Tatlıses’in hastaneye kaldırılmasıyla birlikte aile içinde yıllardır süren küslük de yeniden gündeme geldi.

İbrahim Tatlıses’in hastaneye kaldırılmasıyla birlikte aile içinde yıllardır süren küslük de yeniden gündeme geldi.

Tatlıses’in yanına ilk koşan isimlerden biri bir süredir küs olduğu kızı Dilan Çıtak olurken, hemen ardından gözler oğlu Ahmet Tatlıses’e çevrildi.

Bilindiği üzere Ahmet Tatlıses, babasının aldırdığı önlem nedeniyle elektronik kelepçe taşıyor ve 3 kilometreden fazla yaklaşamıyordu. Ancak İbrahim Tatlıses’in kızının ardından oğlunu da görmek istemesiyle birlikte dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

İddialara göre Ahmet Tatlıses, elektronik kelepçeye rağmen hastaneye gitti ve baba-oğul yıllar sonra ilk kez yüz yüze geldi. Görüşme sırasında duygusal anlar yaşandığı, ikilinin gözyaşlarına hakim olamadığı konuşulurken, Ahmet Tatlıses’in tansiyonunun 19.5’e kadar çıktığı ve kısa süreli fenalaştığı da öne sürüldü.

Hatta 3 kilometrelik sınırın aşılması nedeniyle olay yerine gelen polislere İbrahim Tatlıses’in “Benim isteğim doğrultusunda yanıma geldi” dediği de iddialar arasında yer aldı.

Yaşananların ardından Gel Konuşalım programına katılan Ahmet Tatlıses, yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

“Babamın durumunu basından öğrendim, bu çok ağrıma gitti. Orada yatan İbrahim Tatlıses, neden aranmadık? 3 kilometre yolu 6 dakikada geldim… ‘Oğlum gelsin’ demiş. Duygusal anlar yaşandı, ikimiz de hıçkıra hıçkıra ağladık. Burnum patladı, çok kanadı... Beyin kanaması olabilirdi. 1,5 saat müdahale ettiler. Babamın durumu çok ağırdı, değerleri düşmüştü ama şimdi daha iyi sanırım. Etrafında 3-4 kişi var, onu hasta ettiler. Çalışmak zorunda değil… Bu paralar nereye gidiyor?”

Açıklamalarında babasının durumunun ilk anda ağır olduğunu belirten Ahmet Tatlıses, şu ifadeleri de kullandı:

'Görünce sinirliydim bu hale düştüğü için. Tansiyonum 24'e çıkmış. Beyin kanaması olabilirdi' şeklinde konuşan Ahmet Tatlıses fenalaştığı anları anlattı.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
