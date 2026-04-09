İbrahim Tatlıses'in Oğlu Ahmet Tatlıses’ten Çarpıcı Açıklamalar: “Beyin Kanaması Olabilirdi!"

Tatlıses’in yanına ilk koşan isimlerden biri bir süredir küs olduğu kızı Dilan Çıtak olurken, hemen ardından gözler oğlu Ahmet Tatlıses’e çevrildi.

Bilindiği üzere Ahmet Tatlıses, babasının aldırdığı önlem nedeniyle elektronik kelepçe taşıyor ve 3 kilometreden fazla yaklaşamıyordu. Ancak İbrahim Tatlıses’in kızının ardından oğlunu da görmek istemesiyle birlikte dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

İddialara göre Ahmet Tatlıses, elektronik kelepçeye rağmen hastaneye gitti ve baba-oğul yıllar sonra ilk kez yüz yüze geldi. Görüşme sırasında duygusal anlar yaşandığı, ikilinin gözyaşlarına hakim olamadığı konuşulurken, Ahmet Tatlıses’in tansiyonunun 19.5’e kadar çıktığı ve kısa süreli fenalaştığı da öne sürüldü.

Hatta 3 kilometrelik sınırın aşılması nedeniyle olay yerine gelen polislere İbrahim Tatlıses’in “Benim isteğim doğrultusunda yanıma geldi” dediği de iddialar arasında yer aldı.