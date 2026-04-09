article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İbrahim Tatlıses’in Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Gelişmeler Paylaşıldı!

İbrahim Tatlıses’in Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Gelişmeler Paylaşıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.04.2026 - 12:24

Türk müziğinin efsane isimlerinden İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Safra kesesi kaynaklı enfeksiyon şüphesiyle yakından takip edilen Tatlıses’in cumartesi günü ameliyat olabileceği konuşulurken, son olarak Gel Konuşalım programında yapılan açıklamalar hayranlarını bir nebze rahatlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Tansiyon düşüklüğü şikayetiyle hastaneye başvuran ünlü sanatçı, yapılan tetkikler sonrası enfeksiyon şüphesiyle yoğun bakıma alındı.

Doktorlar, enfeksiyonun kaynağının büyük ihtimalle safra kesesi olduğunu değerlendirirken, tedavi süreci yakından takip altına alındı. Tatlıses’in bilincinin açık olduğu ve konuşabildiği açıklandı. Kalp ve akciğer fonksiyonlarının normal olduğu belirtildi. Ancak enfeksiyonun henüz tam olarak kontrol altına alınamadığı ifade edildi.

Kızı Melek Zübeyde’nin açıklamasıyla sanatçının sağlık durumu hakkında son gelişmeler paylaşılmıştı.

Detaylardan bahsetmiştik:

Doktorların değerlendirmesi sonrası İbrahim Tatlıses’in safra kesesinden ameliyat olabileceği ve bu kararın kısa sürede netleşeceği öğrenildi.

Seyhan Erağ'dan gelen bilgilere göre, İbrahim Tatlıses'in cumartesi günü ameliyat olma ihtimali gündeme geldi.

TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında yapılan son paylaşımlara göre, Tatlıses’in moralinin yerinde olduğu, programı izlediği ve genel durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın