İbrahim Tatlıses ve Torunu Ayel Eş Zamanlı Olarak Hastanedeymiş!

İbrahim Tatlıses ve Torunu Ayel Eş Zamanlı Olarak Hastanedeymiş!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.04.2026 - 15:06

İbrahim Tatlıses’in hastaneye kaldırılmasıyla gündeme gelen Tatlıses ailesinde, aynı gün yaşanan bir başka sağlık gelişmesi daha dikkat çekti. İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Tatlıses’in yaptığı paylaşımla, oğulları Ayel’in de o gün hastanede olduğu ortaya çıktı.

İbrahim Tatlıses’in 7 Nisan günü evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

İbrahim Tatlıses’in 7 Nisan günü evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

İbrahim Tatlıses’in evinde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırıldığı ve yapılan ilk değerlendirmelerde rahatsızlığının vücudundaki bir enfeksiyondan kaynaklandığının düşünüldüğü öğrenildi. Doktorların özellikle safra kesesi kaynaklı bir sorun üzerinde durduğu, bu nedenle ameliyat ihtimalinin de gündeme geldiği belirtilirken, ünlü sanatçının sağlık durumunun yapılacak detaylı tetkiklerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.

İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aynı gün oğulları Ayel’in rutin kardiyoloji kontrolü için hastanede olduklarını açıkladı.

İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aynı gün oğulları Ayel’in rutin kardiyoloji kontrolü için hastanede olduklarını açıkladı.

'O ciddiyetin olgunluğun… Bana güç veriyorsun be çocuk!

Dün garip bir gün geçirdik.

Buralarda olamadık ama şükür ailemizin her ferdi sağlıklı ve iyi inşallah daha da iyi olacak 🙏🧿

Ayel'in kontrolü vardı rutin kardiyoloji, ilerleyen süreçlerde neler olması gerektiğini konuştuk biz bu yolun savaşçıyız iyi de savaşırız biliyorum benim güçlü oğlum 🤍 o sırada dedesi rahatsızlandı oraya yetişmek durumunda kaldık bazen böyle olur. Allahım hepimizi, hepinizi korusun 🤲'

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
