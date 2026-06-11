Vatan Bilgisayar'ın Kurucusu Hasan Vatan Kimdir, Neden Gözaltına Alındı?
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Teknoloji perakende devlerinden Vatan Bilgisayar'ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Hasan Vatan'ın neden gözaltına alındığı, iş ve cemiyet dünyasında büyük yankı uyandırdı. Geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu soruşturması kapsamında emniyete götürüldüğü iddia edilen ünlü iş insanı hakkında, 'Hasan Vatan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?' soruları arama motorlarında hızla yükselişe geçti. İşte, Türkiye'de teknoloji marketi konseptinin öncülerinden olan Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan'ın kariyeri, özel hayatı ve gündeme damga vuran gözaltı sürecinin merak edilen tüm detayları...
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Hasan Vatan Kimdir?
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Hasan Vatan Neden Gözaltına Alındı?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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