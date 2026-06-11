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Vatan Bilgisayar'ın Kurucusu Hasan Vatan Kimdir, Neden Gözaltına Alındı?

Vatan Bilgisayar'ın Kurucusu Hasan Vatan Kimdir, Neden Gözaltına Alındı?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.06.2026 - 10:25
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Teknoloji perakende devlerinden Vatan Bilgisayar'ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Hasan Vatan'ın neden gözaltına alındığı, iş ve cemiyet dünyasında büyük yankı uyandırdı. Geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu soruşturması kapsamında emniyete götürüldüğü iddia edilen ünlü iş insanı hakkında, 'Hasan Vatan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?' soruları arama motorlarında hızla yükselişe geçti. İşte, Türkiye'de teknoloji marketi konseptinin öncülerinden olan Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan'ın kariyeri, özel hayatı ve gündeme damga vuran gözaltı sürecinin merak edilen tüm detayları...

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Hasan Vatan Kimdir?

Hasan Vatan Kimdir?

Hasan Vatan, Türkiye'nin önde gelen yerli teknoloji ve elektronik perakende zincirlerinden biri olan Vatan Bilgisayar'ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. Bilgisayar teknolojilerinin Türkiye'de henüz yeni yaygınlaştığı dönemde sektöre girerek 'teknoloji marketi' konseptinin ülkedeki öncülerinden biri olmuş, iş dünyasındaki iddialı stratejileriyle tanınan vizyoner bir iş insanıdır.

Hasan Vatan Kaç Yaşında?

1959 yılında doğan Hasan Vatan, 2026 yılı itibarıyla 67 yaşındadır.

Hasan Vatan Nereli?

Babası merhum Osman Nuri Vatan aslen Artvin'in Arhavi ilçesindendir. Ancak aile işleri dolayısıyla uzun süre Ardahan'da da yaşamıştır. Dolayısıyla Hasan Vatan aslen Artvinlidir.

Hasan Vatan Neden Gözaltına Alındı?

Hasan Vatan Neden Gözaltına Alındı?

Hasan Vatan'ın ismi, geçmişte ünlü isimlere ve iş dünyasına yönelik olarak gerçekleştirilen geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu soruşturmasında geçmiştir. Medyaya ve emniyet kaynaklarına yansıyan haberlere göre, 22 kişinin bulunduğu bir liste kapsamında iş ve cemiyet hayatından başka tanınmış figürlerle birlikte ifade vermek üzere gözaltına alınmıştır.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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