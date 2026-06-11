Vatan Bilgisayar'ın Kurucusu Hasan Vatan Kimdir, Neden Gözaltına Alındı?

Hasan Vatan, Türkiye'nin önde gelen yerli teknoloji ve elektronik perakende zincirlerinden biri olan Vatan Bilgisayar'ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. Bilgisayar teknolojilerinin Türkiye'de henüz yeni yaygınlaştığı dönemde sektöre girerek 'teknoloji marketi' konseptinin ülkedeki öncülerinden biri olmuş, iş dünyasındaki iddialı stratejileriyle tanınan vizyoner bir iş insanıdır.

Hasan Vatan Kaç Yaşında?

1959 yılında doğan Hasan Vatan, 2026 yılı itibarıyla 67 yaşındadır.

Hasan Vatan Nereli?

Babası merhum Osman Nuri Vatan aslen Artvin'in Arhavi ilçesindendir. Ancak aile işleri dolayısıyla uzun süre Ardahan'da da yaşamıştır. Dolayısıyla Hasan Vatan aslen Artvinlidir.