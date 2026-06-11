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Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, A Milli Takımın Dünya Kupası Kampından Ayrıldı

Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, A Milli Takımın Dünya Kupası Kampından Ayrıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.06.2026 - 10:30 Son Güncelleme: 11.06.2026 - 10:32
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ancak kafileyle birlikte ABD’ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın, Arizona’daki milli takım kampından ayrılacaklarını açıkladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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