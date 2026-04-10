İbrahim Tatlıses'in Hasta Yatağından Gönderdiği Ses Kaydı Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.04.2026 - 11:16

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören İbrahim Tatlıses’ten gündem yaratan bir gelişme geldi. Yoğun bakım sürecinde gönderdiği ses kayıtları ortaya çıkan usta sanatçının, özellikle aile ilişkilerine dair sarf ettiği sözler kısa sürede dikkat çekti. Tatlıses’in hem sağlık durumuna dair açıklamaları hem de oğlu Ahmet Tatlıses’e yönelik ifadeleri magazin gündemine damga vurdu.

Safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve bir süredir tedavi altında olan usta sanatçının, hastane odasından gönderdiği ses kayıtları ortaya çıktı. Özellikle oğlu Ahmet Tatlıses’e yönelik sözleriyle dikkat çeken Tatlıses’in açıklamaları kısa sürede magazin gündemine damga vurdu.

Gel Konuşalım'daki bilgilere göre, hastanede bulunduğu süreçte sağlık durumuna da değinen Tatlıses’in “Yoğun bakımdayım ama süperim” sözleri, hayranlarını bir nebze olsun rahatlattı.

Ancak asıl dikkat çeken detay, aile içindeki gerilime dair yaptığı sert açıklamalar oldu. Oğlu Ahmet Tatlıses ile yaşadığı tartışmaya değinen sanatçı, kırgınlığını oldukça açık bir dille dile getirerek “Oğlumu sevmiyorum, sevmeyeceğim. Hakkımı helal etmeyeceğim. Benim düşman olduğum insanlarla oturuyor. Benim otelimde kalıyor. Yaparken ben vardım, parayı verdim. 4 milyon para verdim. Para nerede? Ben de değil.” ifadelerini kullandı.

Bununla da sınırlı kalmayan Tatlıses, bir diğer ses kaydında ise aile içindeki tartışmaların daha derin boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi.

Oğluna yönelik sert çıkışını sürdüren sanatçı, “Ben beş tane hastaneden akli dengesi yerindedir raporu aldım. O yalanlamaya çalıştı. Adli tıptan rapor aldım, ona bile ‘yalan’ dedi. Onun niyeti ne biliyor musunuz? Kendini vasi olarak atanmak istiyor. Sen kimsin lan! Okuma yazman bile yok. Melek üniversite bitirmiş. İdo böyle şeylerle muhatap olmaz. Bir daha da bu adamı konuşturmayın.” diyerek tepkisini dile getirdi.

Üçüncü ses kaydında ise maddi konulara değinen Tatlıses, geçmişte yaptığı destekleri hatırlattı.

“Yatsın kalksın Tuğçe'ye dua etsin. Dilan da o da. Melek ile Tuğçe olmada ikisini de almazdım. Onun için oğlumu sevmiyorum, sevmeyeceğim' ifadelerini kullanan Tatlıses 'Sen 4 tane evi Şule'den aldın, parayı kime verdin? Babama götüreceğim dedin, getirmedin. Neden evden aldığın paraları bana getirmedin. Tuğçe'ye ev alsam ne olur? Helal olsun. Benim dostlarım aldı. Melek onların seviyesinde değil ki. İdo da değil. Hiçbir zaman cevap vermez onlara. Ahlaklı çünkü. Dükkan verdim sana 7 tane, hepsini batırdın.” sözleriyle oğluna  sitem etti.

Öte yandan sağlık durumuna ilişkin de açıklama yapan Tatlıses, “Safra kesemden dolayı hastanedeyim, yarın alacaklar. Sevenlerime lütfen iyi olduğumu söyleyin.” diyerek sevenlerine mesaj gönderdi.

Tüm bu sert açıklamaların gölgesinde dikkat çeken bir başka detay ise asistanı Tuğçe’nin yayına bağlanarak verdiği bilgiler oldu.

“Bir baba düşünün, yoğun bakım odasında bile evlatlarına doğum günü için pasta kesiyor.” sözleriyle aktarılan detayda Tatlıses'in, kızı Elif Ada’nın doğum gününü hastane odasında kutladığı öğrenildi. 9 Nisan 2013 doğumlu Elif Ada’nın yanında annesi Ayşegül Yıldız’ın da yer aldığı bu kareler Gel Konuşalım'da gündeme getirildi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
