İbrahim Tatlıses'in Hasta Yatağından Gönderdiği Ses Kaydı Ortaya Çıktı!

“Yatsın kalksın Tuğçe'ye dua etsin. Dilan da o da. Melek ile Tuğçe olmada ikisini de almazdım. Onun için oğlumu sevmiyorum, sevmeyeceğim' ifadelerini kullanan Tatlıses 'Sen 4 tane evi Şule'den aldın, parayı kime verdin? Babama götüreceğim dedin, getirmedin. Neden evden aldığın paraları bana getirmedin. Tuğçe'ye ev alsam ne olur? Helal olsun. Benim dostlarım aldı. Melek onların seviyesinde değil ki. İdo da değil. Hiçbir zaman cevap vermez onlara. Ahlaklı çünkü. Dükkan verdim sana 7 tane, hepsini batırdın.” sözleriyle oğluna sitem etti.

Öte yandan sağlık durumuna ilişkin de açıklama yapan Tatlıses, “Safra kesemden dolayı hastanedeyim, yarın alacaklar. Sevenlerime lütfen iyi olduğumu söyleyin.” diyerek sevenlerine mesaj gönderdi.