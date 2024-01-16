Barış Manço'nun 'Alla Beni Pulla Beni' Şarkısındaki Tiz Kadın Vokalin Yeniden Gündem Olan Görüntüleri

Barış Manço'nun 1981 yılında çıkardığı 'Sözüm Meclisten Dışarı' albümünde yer alan 'Alla Beni Pulla Beni' şarkısındaki tiz kadın vokalin Barış Manço'nun kuzeni Deniz Tüney Aliefendioğlu olduğunu biliyor muydunuz?
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Birçok kişinin kim olduğunu bilmediği o şarkıdaki tiz kadın vokalin görüntüsü sosyal medyada paylaşılmasıyla yeniden gündem oldu.
Deniz Tüney Aliefendioğlu şarkının yayınlanmasından yıllar sonra kaydedilen o görüntülerde, Barış Manço'ya 'Alla Beni Pulla Beni' şarkısında eşlik ediyor.
İşte yeniden gündem olan o görüntüler: 👇
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