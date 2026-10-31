article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Kerem Aktürkoğlu Göztepe Maçında Islıklayan Tribünlere El Kol Hareketiyle Karşılık Verdi

Kerem Aktürkoğlu Göztepe Maçında Islıklayan Tribünlere El Kol Hareketiyle Karşılık Verdi

Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
31.10.2026 - 21:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı Süper Lig maçında Kerem Aktürkoğlu ile tribünler arasında gerginlik yaşandı. İkinci yarının başında kaçırdığı bir pozisyonun ardından milli futbolcuya tepki gösteren taraftarlara Kerem Aktürkoğlu da sahadan karşılık verdi. Sahada yaşananlara bir takım arkadaşı da müdahil oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kerem Aktürkoğlu pozisyonun ardından ıslıklandı.

Kerem Aktürkoğlu pozisyonun ardından ıslıklandı.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, Oğuz'un sağdan merkeze çevirdiği pasın ardından Lukaku'nun kendisine bıraktığı üçe bir pozisyonda zayıf bir şut çekti ve top Göztepe kalecisi Arda Özçimen'de kaldı. Bu pozisyonun ardından bazı Fenerbahçe taraftarları milli futbolcuyu ıslıklarla protesto etti. Tribünlerden gelen tepkiye kayıtsız kalmayan Kerem Aktürkoğlu, kale arkası tribününe el ve kol hareketleriyle karşılık verdi ve bu hareketin ardından ıslıkların şiddeti daha da arttı.

Lukaku tribünlere işaret yaptı.

Lukaku tribünlere işaret yaptı.

Yaşanan gerginliğin ardından Lukaku taraftarlara müdahale ederek Kerem Aktürkoğlu'nu ıslıklamamaları yönünde işaret yaptı. Buna rağmen Kerem Aktürkoğlu, tribünlere verdiği tepkinin ardından topu her ayağına aldığında ıslıklı protestolarla karşılaşmaya devam etti.

Göztepe ikinci yarıda öne geçti.

Göztepe ikinci yarıda öne geçti.

Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlandı. Fenerbahçe ilk yarının 45+1. dakikasında Matteo Guendouzi'nin golüyle 1-0 öne geçmişti. İkinci yarıda Göztepe 76. dakikada Armstrong'un golüyle beraberliği yakaladı, iki dakika sonra da Andre Henrique'nin kafa vuruşuyla 2-1 öne geçti. Fenerbahçe tribünleri bu goller sonrasında yönetimi istifaya davet etti. Fenerbahçe bu maça İsmail Kartal sonrası ilk kez Dirk Kuyt yönetiminde çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın