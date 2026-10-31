Kerem Aktürkoğlu Göztepe Maçında Islıklayan Tribünlere El Kol Hareketiyle Karşılık Verdi

Karşılaşmanın 52. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, Oğuz'un sağdan merkeze çevirdiği pasın ardından Lukaku'nun kendisine bıraktığı üçe bir pozisyonda zayıf bir şut çekti ve top Göztepe kalecisi Arda Özçimen'de kaldı. Bu pozisyonun ardından bazı Fenerbahçe taraftarları milli futbolcuyu ıslıklarla protesto etti. Tribünlerden gelen tepkiye kayıtsız kalmayan Kerem Aktürkoğlu, kale arkası tribününe el ve kol hareketleriyle karşılık verdi ve bu hareketin ardından ıslıkların şiddeti daha da arttı.