Kerem Aktürkoğlu Göztepe Maçında Islıklayan Tribünlere El Kol Hareketiyle Karşılık Verdi
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Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı Süper Lig maçında Kerem Aktürkoğlu ile tribünler arasında gerginlik yaşandı. İkinci yarının başında kaçırdığı bir pozisyonun ardından milli futbolcuya tepki gösteren taraftarlara Kerem Aktürkoğlu da sahadan karşılık verdi. Sahada yaşananlara bir takım arkadaşı da müdahil oldu.
Kerem Aktürkoğlu pozisyonun ardından ıslıklandı.
Lukaku tribünlere işaret yaptı.
Göztepe ikinci yarıda öne geçti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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