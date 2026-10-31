Bu Filmleri Sadece Bir Karesinden Tanıyabilir misin?

Bazı filmler vardır ki tek bir sahnesi bile hafızalara kazınır. Bazen bir karakterin bakışı, bazen unutulmaz bir mekan, bazen de ikonik bir kostüm filmin adını hatırlamak için yeterlidir. Peki sen sinema dünyasının unutulmaz yapımlarını yalnızca bir kareden tanıyabilecek kadar iyi bir film izleyicisi misin?