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Bu Filmleri Sadece Bir Karesinden Tanıyabilir misin?

Bu Filmleri Sadece Bir Karesinden Tanıyabilir misin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
31.10.2026 - 22:01
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Bazı filmler vardır ki tek bir sahnesi bile hafızalara kazınır. Bazen bir karakterin bakışı, bazen unutulmaz bir mekan, bazen de ikonik bir kostüm filmin adını hatırlamak için yeterlidir. Peki sen sinema dünyasının unutulmaz yapımlarını yalnızca bir kareden tanıyabilecek kadar iyi bir film izleyicisi misin?

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1. Bu kare hangi filmden?

1. Bu kare hangi filmden?

2. Bu kare hangi filmden?

2. Bu kare hangi filmden?

3. Bu kare hangi filmden?

3. Bu kare hangi filmden?

4. Bu kare hangi filmden?

4. Bu kare hangi filmden?

5. Bu kare hangi filmden?

5. Bu kare hangi filmden?
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6. Bu kare hangi filmden?

6. Bu kare hangi filmden?

7. Bu kare hangi filmden?

7. Bu kare hangi filmden?

8. Bu kare hangi filmden?

8. Bu kare hangi filmden?

9. Bu kare hangi filmden?

9. Bu kare hangi filmden?

10. Bu kare hangi filmden?

10. Bu kare hangi filmden?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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