Arda Güler de Şoförle Geldi: Bu Sefer Real Madrid Oyuncularının Antrenmana Geldikleri Arabalar Görüntülendi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.04.2026 - 19:57 Son Güncelleme: 21.04.2026 - 19:58

Futbolcuların araçlarının görüntülendiği videolar sosyal medyada oldukça meşhur bildiğiniz üzere. Daha önce Barcelona, Liverpool gibi pek çok önde gelen futbol takımının oyuncuları, antrenman girerken görüntülendi ve antrenmana katılma saatleri ile paylaşıldı. Her birinde ise arabalar dudak uçuklattı. 

Şimdi de Real Madrid oyuncularının araçları görüntülendi. Arda Güler'in de Lamine Yamal gibi şoför kullandığı görüldü.

En merak edilen kısma gelelim. Nedir bu arabaların fiyatları ve en pahalısı kimde?

  • Thibaut Courtois: Ferrari Purosangue – 550.000 €+

  • Jude Bellingham: BMW XM – 180.000 €

  • Federico Valverde: BMW XM – 180.000 €

  • Dani Ceballos: BMW XM – 180.000 €

  • Fran Garcia: BMW XM – 180.000 €

  • Dean Huijsen: BMW XM – 180.000 €

  • Arda Güler: BMW i7 – 170.000 €

  • Vinicius Jr: BMW i7 – 170.000 €

  • Dani Carvajal: BMW i7 – 170.000 €

  • Antonio Rüdiger: BMW i7 – 170.000 €

  • Gonzalo Garcia: BMW i7 – 170.000 €

  • Alexander-Arnold: BMW M5 Touring – 155.000 €

  • David Alaba: BMW X7 – 140.000 €

  • Eduardo Camavinga: BMW iX – 135.000 €

  • Andriy Lunin: BMW i5 – 100.000 €

  • Carreras: BMW i5 – 100.000 €

  • Mastantuono: BMW i4 – 80.000 €

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
