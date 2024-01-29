Araba Çarpmaması İçin Kardeşini İtekleyerek Yoldan Çeken Ufaklığın Gözlerden Kalpler Fışkırtan Anları

Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan görüntülerin nerede kaydedildiği belirtilmezken, o görüntülerde arabanın sokağa girmesi ile kardeşini yoldan çekmeye çalışan bir çocuk görülüyor.
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İkiz oldukları belirtilen çocuklardan birisi, diğer kardeşini araba çarpmasından korumak için itekliyor.
İteklediği kardeşini araba yolundan çıkaran çocuğun o anlarını izlerken gözlerinizden kalpler fışkıracak.
İşte o müthiş anlar: 👇
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çocuk aklı deyip geçmemek lazım