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Araba Çarpmaması İçin Kardeşini İtekleyerek Yoldan Çeken Ufaklığın Gözlerden Kalpler Fışkırtan Anları

Araba Çarpmaması İçin Kardeşini İtekleyerek Yoldan Çeken Ufaklığın Gözlerden Kalpler Fışkırtan Anları

Arya
Arya - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 09:00

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Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan görüntülerin nerede kaydedildiği belirtilmezken, o görüntülerde arabanın sokağa girmesi ile kardeşini yoldan çekmeye çalışan bir çocuk görülüyor.

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İkiz oldukları belirtilen çocuklardan birisi, diğer kardeşini araba çarpmasından korumak için itekliyor.

İkiz oldukları belirtilen çocuklardan birisi, diğer kardeşini araba çarpmasından korumak için itekliyor.

İteklediği kardeşini araba yolundan çıkaran çocuğun o anlarını izlerken gözlerinizden kalpler fışkıracak.

İteklediği kardeşini araba yolundan çıkaran çocuğun o anlarını izlerken gözlerinizden kalpler fışkıracak.

İşte o müthiş anlar: 👇

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çocuk aklı deyip geçmemek lazım