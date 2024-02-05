Antakya'da 6 Şubat Depremi Öncesi ve Sonrası Kaydedilen Görüntüleri İzlerken Kahrolacaksınız!

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin büyük bir yıkıma neden olduğu Hatay Antakya'da kaydedilen deprem öncesi ve sonrası görüntüler izleyenleri kahretti.
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50 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine, milyonlarca insanın da etkilenmesine neden olan deprem felaketinin öncesinde kaydedilen görüntüler ile deprem sonrasında kaydedilen görüntüler karşılaştırıldı.
Deprem felaketinin yıl dönümünde paylaşılan ve 6 Şubat öncesi ve 2 Şubat 2024 tarihinde kaydedilen görüntüleri izlerken kahrolacaksınız.
İşte o görüntüler: 👇
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