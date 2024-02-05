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Antakya'da 6 Şubat Depremi Öncesi ve Sonrası Kaydedilen Görüntüleri İzlerken Kahrolacaksınız!

Antakya'da 6 Şubat Depremi Öncesi ve Sonrası Kaydedilen Görüntüleri İzlerken Kahrolacaksınız!

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 10:33

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6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin büyük bir yıkıma neden olduğu Hatay Antakya'da kaydedilen deprem öncesi ve sonrası görüntüler izleyenleri kahretti.

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50 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine, milyonlarca insanın da etkilenmesine neden olan deprem felaketinin öncesinde kaydedilen görüntüler ile deprem sonrasında kaydedilen görüntüler karşılaştırıldı.

50 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine, milyonlarca insanın da etkilenmesine neden olan deprem felaketinin öncesinde kaydedilen görüntüler ile deprem sonrasında kaydedilen görüntüler karşılaştırıldı.

Deprem felaketinin yıl dönümünde paylaşılan ve 6 Şubat öncesi ve 2 Şubat 2024 tarihinde kaydedilen görüntüleri izlerken kahrolacaksınız.

Deprem felaketinin yıl dönümünde paylaşılan ve 6 Şubat öncesi ve 2 Şubat 2024 tarihinde kaydedilen görüntüleri izlerken kahrolacaksınız.

İşte o görüntüler: 👇

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