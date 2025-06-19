Ankara'da Bir Hayvansever Sokak Köpeklerini Toplamak İçin Gelen Aracı Önüne Yatarak Durdurmaya Çalıştı

Ülkemizin gündem maddelerinden biri olan sokak hayvanları problemi, giderek daha karışık bir duruma dönüştü. Bu durum, hem hayvan hakları savunucuları hem de genel halk arasında çeşitli görüş ayrılıklarına yol açıyor. Sokak hayvanlarına yönelik tutumlar, çözüm önerileri ve uygulamalar, toplumun farklı kesimlerinde farklılık gösteriyor. Bu durum, konunun karmaşıklığını daha da artırıyor.
Ankara'da belediye ekipleri sokak köpeklerini toplamak için geldi. Bir hayvansever aracın önünde durarak engel olmaya çalıştı. Şoför ise kadın önündeyken aracı ilerletince kadın yere yığıldı.
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O anları bir vatadandaş kaydetti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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