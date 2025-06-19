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Ankara'da Bir Hayvansever Sokak Köpeklerini Toplamak İçin Gelen Aracı Önüne Yatarak Durdurmaya Çalıştı

Ankara'da Bir Hayvansever Sokak Köpeklerini Toplamak İçin Gelen Aracı Önüne Yatarak Durdurmaya Çalıştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.06.2025 - 16:26

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Ülkemizin gündem maddelerinden biri olan sokak hayvanları problemi, giderek daha karışık bir duruma dönüştü. Bu durum, hem hayvan hakları savunucuları hem de genel halk arasında çeşitli görüş ayrılıklarına yol açıyor. Sokak hayvanlarına yönelik tutumlar, çözüm önerileri ve uygulamalar, toplumun farklı kesimlerinde farklılık gösteriyor. Bu durum, konunun karmaşıklığını daha da artırıyor.  

Ankara'da belediye ekipleri sokak köpeklerini toplamak için geldi. Bir hayvansever aracın önünde durarak engel olmaya çalıştı. Şoför ise kadın önündeyken aracı ilerletince kadın yere yığıldı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

O anları bir vatadandaş kaydetti.

O anları bir vatadandaş kaydetti.

Sokak hayvanlarına yönelik politikaların ve uygulamaların, hem hayvanların hem de insanların hak ve güvenliğini koruyacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Bu konuda toplumun tüm kesimlerinin ortak bir çözüm bulması ve uygulamaya geçirilmesi, hem hayvan hakları hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Fakat henüz net ve makul bir adım atılmış değil.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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