Ankara'da Bir Hayvansever Sokak Köpeklerini Toplamak İçin Gelen Aracı Önüne Yatarak Durdurmaya Çalıştı

Ülkemizin gündem maddelerinden biri olan sokak hayvanları problemi, giderek daha karışık bir duruma dönüştü. Bu durum, hem hayvan hakları savunucuları hem de genel halk arasında çeşitli görüş ayrılıklarına yol açıyor. Sokak hayvanlarına yönelik tutumlar, çözüm önerileri ve uygulamalar, toplumun farklı kesimlerinde farklılık gösteriyor. Bu durum, konunun karmaşıklığını daha da artırıyor.

Ankara'da belediye ekipleri sokak köpeklerini toplamak için geldi. Bir hayvansever aracın önünde durarak engel olmaya çalıştı. Şoför ise kadın önündeyken aracı ilerletince kadın yere yığıldı.