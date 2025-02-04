Ana Muhalefet Lideri Özgür Özel'in ATV Muhabirine Çıkışı Dikkat Çekti: ''Ya Hep Beraber, Ya Hiçbirimiz!''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın muhabirlerinin arasından aceleyle ayrılırken sarf ettiği bazı sözlerle dikkatleri üzerine çekti. Ana muhalefet partisinin lideri, bir ATV muhabirinin Mansur Yavaş ile ilgili kendisine yönelttiği soruya, akıllarda soru işareti bıracak cinsten bir çıkışla yanıt verdi. Özel, ''Ya hepimiz, ya hiçbirimiz'' dedi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ATV muhabiri tarafından 'Mansur Yavaş’ın ön seçime karşı olmasıyla' ilgili bir soru yöneltildi.
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Muhabirlerin arasından aceleyle uzaklaşan ana muhalefet lideri Özgür Özel, ATV muhabirinin kendisine yönelttiği soruya "A Haber, sen de kurtulamayacaksın tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" yanıtını verdi.
O anlar objektiflere bu şekilde yansıdı👇
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