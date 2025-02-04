onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Ana Muhalefet Lideri Özgür Özel'in ATV Muhabirine Çıkışı Dikkat Çekti: ''Ya Hep Beraber, Ya Hiçbirimiz!''

Ana Muhalefet Lideri Özgür Özel'in ATV Muhabirine Çıkışı Dikkat Çekti: ''Ya Hep Beraber, Ya Hiçbirimiz!''

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
04.02.2025 - 16:22

İçerik Devam Ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın muhabirlerinin arasından aceleyle ayrılırken sarf ettiği bazı sözlerle dikkatleri üzerine çekti. Ana muhalefet partisinin lideri, bir ATV muhabirinin Mansur Yavaş ile ilgili kendisine yönelttiği soruya, akıllarda soru işareti bıracak cinsten bir çıkışla yanıt verdi. Özel, ''Ya hepimiz, ya hiçbirimiz'' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ATV muhabiri tarafından 'Mansur Yavaş’ın ön seçime karşı olmasıyla' ilgili bir soru yöneltildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ATV muhabiri tarafından 'Mansur Yavaş’ın ön seçime karşı olmasıyla' ilgili bir soru yöneltildi.

Muhabirlerin arasından aceleyle uzaklaşan ana muhalefet lideri Özgür Özel, ATV muhabirinin kendisine yönelttiği soruya "A Haber, sen de kurtulamayacaksın tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" yanıtını verdi.

Muhabirlerin arasından aceleyle uzaklaşan ana muhalefet lideri Özgür Özel, ATV muhabirinin kendisine yönelttiği soruya "A Haber, sen de kurtulamayacaksın tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" yanıtını verdi.

O anlar objektiflere bu şekilde yansıdı👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
3
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın